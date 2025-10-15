तालिबान से पंगा लेना पाकिस्तान को पड़ा भारी , 15 मिनट की जंग में Taliban के सामने PAK सेना का ‘सरेंडर’

तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत दौरे पर हैं। वहीं उन्होने प्रैस वार्ता में जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बताया जिसके बाद पाकिस्तान भड़क गया और हमला करना शुरू कर दिया। तालिबान और पाकिस्तानी की सेनाओं के बीच एक भीषण जंग शुरू हो गयी है । दोनों सेनाएं अफ़ग़ानिस्तान-पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित स्पिन बोल्डक में लड़ाई लड़ रही हैं। आज सुबह लगभग 4 बजे स्पिन बोल्डक क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना और अफगान तालिबान के बीच भारी लड़ाई शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर जारी किए गए बॉर्डर में स्पिन बोल्डक-चमन सीमा का क्रॉसिंग दिखाई दे रहा है

बता दें कि स्पिन बोल्डक अफ़गानिस्तान-पाकिस्तान सीमा पर स्थित है. यह उत्तर में कंधार शहर और दक्षिण में पाकिस्तान के चमन और क्वेटा शहर से एक राजमार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। पश्चिमी-चमन सीमा क्रॉसिंग शहर के दक्षिण-पूर्व में स्थित है। अफ़गान तालिबान का दावा है कि पाकिस्तानी सैनिकों के साथ भिडंत के 15 मिनट के अंदर ही तालिबानियों ने पाकिस्तानियों को सरेंडर के लिए मजबूर कर दिया और उनके हथियार ज़ब्त कर लिए गए.

वहीं एक और वीडियोप में दिखाया गया कि लड़ाई के 15 मिनट के अंदर ही तालिबानियों ने पाकिस्तानियों के हथियार ले लिए। स्पिन बोल्डक जिले के सूचना प्रमुख अली मोहम्मद हकमल ने टोलो न्यूज़ से बताया कि जारी लड़ाई में हल्के और भारी हथियारों का यूज जा रहा है।अभी तक मारे गए लोगों की संख्या के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, वहीं रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी तोपखाने की गोलाबारी से आम लोगों के घर तबाह हो गए हैं जिसमें कई लोगों को घर छोड़ कर जाना पड़ा।

अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से जुड़े कबीर हकमाल ने कहा है कि, ‘स्पिन बोल्डक क्षेत्र में तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच भीषण झड़पें हुई हैं। वहीं कई सूत्रों ने बताया कि मारे गए लोगों के संख्या कि अब तक कोई पुष्टि नहीं हुई है।