  3. अफगानिस्तानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी का बड़ा बयान, बोले-भारत करीबी दोस्त, हम अपनी जमीन का इसके खिलाफ नहीं होने देंगे इस्तेमाल

भारत दौरे पर पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी (Afghanistan Foreign Minister Amir Khan Muttaki) ने शुक्रवार को नई दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर (Indian Foreign Minister Dr. Jaishankar) से मुलाकात की।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। भारत दौरे पर पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी (Afghanistan Foreign Minister Amir Khan Muttaki) ने शुक्रवार को नई दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर (Indian Foreign Minister Dr. Jaishankar) से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान अफगानिस्तान के विदेश मंत्री (Afghanistan Foreign Minister) ने भारत को अफगानिस्तान (Afghanistan) का करीबी दोस्त देश बताया और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने की मांग की।

भारत, अफगानिस्तान का करीबी दोस्त

मुत्तकी ने कहा कि ‘दिल्ली आकर अच्छा लग रहा है और यह दौरा दोनों देशों के बीच संबंधों को और बेहतर करेगा। भारत और अफगानिस्तान (Afghanistan) को संपर्क बढ़ाना चाहिए।’ मुत्तकी ने कहा कि ‘अफगानिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी भी अन्य देश के खिलाफ नहीं होने देगा।’ अफगानी विदेश मंत्री ने कहा कि ‘जब अफगानिस्तान में हाल ही में भूकंप आया तो सबसे पहले मदद भेजने वाला देश भारत ही था। अफगानिस्तान भारत को एक करीबी मित्र राष्ट्र (India Close Friend) के तौर पर देखता है। अफगानिस्तान भारत के साथ आपसी सम्मान पर आधारित रिश्ते चाहता है, जिसमें व्यापारिक और लोगों के लोगों से संबंध रहें। हम एक ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए तैयार हैं, जिससे दोनों देशों के रिश्तें मजबूत हो सकें।’

अफगानिस्तान में खनन करेंगी भारतीय कंपनियां

बैठक के दौरान भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर (Indian Foreign Minister Dr. Jaishankar)  ने कहा कि ‘अफगानिस्तान सरकार द्वारा भारतीय कंपनियों को अफगानिस्तान में खनन के लिए आमंत्रित करने का हम स्वागत करते हैं। इस बार आगे चर्चा की जाएगी। व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के हमारे साझे हित हैं। काबुल और नई दिल्ली के बीच उड़ान सेवाएं बढ़ाने का एलान करते हुए हमें खुशी हो रही है।’

‘आतंकवाद से निपटने के समन्वित प्रयास करने होंगे’

भारतीय विदेश मंत्री (Indian Foreign Minister) ने कहा कि ‘विकास और समृद्धि के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता है। हालांकि, दोनों देशों द्वारा सीमापार आतंकवाद के साझा खतरों का सामना किया जा रहा है। हमें आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयास करने होंगे। भारत की सुरक्षा चिंताओं के प्रति आपकी संवेदनशीलता की हम सराहना करते हैं। पहलगाम आतंकवादी हमले (Pahalgam Terrorist Attack) के बाद हमारे साथ आपकी एकजुटता उल्लेखनीय थी।’

