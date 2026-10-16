  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. पल्लवी पटेल ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन, अपना दल कमेरावादी इतनी सीटों पर ठोक रही है दावा

पल्लवी पटेल ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन, अपना दल कमेरावादी इतनी सीटों पर ठोक रही है दावा

UP Elections 2027 : यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी की मुश्किलें सहयोगी दलों ने बढ़ा रखी हैं। कांग्रेस की ओर से 150 सीटों की मांग किए जाने बाद अब अपना दल कमेरावादी 5 दर्जन सीटों पर दावा कर सकती है। इन सीटों पर पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है।

By Abhimanyu 
Updated Date

UP Elections 2027 : यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी की मुश्किलें सहयोगी दलों ने बढ़ा रखी हैं। कांग्रेस की ओर से 150 सीटों की मांग किए जाने बाद अब अपना दल कमेरावादी 5 दर्जन सीटों पर दावा कर सकती है। इन सीटों पर पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है।

पढ़ें :- अखिलेश यादव का BJP पर तंज, बोले- ‘लखनऊ एक्सप्रेस का इंजन फेल हो गया है’

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी 60 विधानसभा सीटों पर दावेदारी की तैयारी में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक, सपा प्रमुख अखिलेश यादव को 60 सीटों का ब्यौरा सौंपा गया है। 2012, 2017 और 2022 में सपा की हारी सीटों पर ज्यादा नजर। इन सीटों पर कुर्मी मतदाताओं की भूमिका अहम मानी जा रही है।

पल्लवी पटेल, अपना दल कमेरावादी की एक मात्र विधायक हैं। उन्होंने 2022 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी (सपा) के चुनाव चिह्न पर लड़ा था और भाजपा के केशव प्रसाद मौर्य को हराया था।

हालांकि, अपना दल कमेरावादी को इतनी सीटें मिलना मुश्किल है, क्योंकि सपा, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को प्रदेश में सिर्फ 50 सीटें देने को तैयार है तो उन्हें 60 सीट मिल पाना लगभग असंभव है। बता दें कि कांग्रेस राज्य में 150 सीटों की मांग कर रही है। जिसको लेकर दोनों दलों के बीच जुबानी जंग तेज है।

पढ़ें :- गोंडा में BJP को झटका! भाजपा छोड़ अखिलेश यादव के साथ आए बृजभूषण शरण सिंह के करीबी भवानी भीख शुक्ला
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

अखिलेश यादव का BJP पर तंज, बोले- ‘लखनऊ एक्सप्रेस का इंजन फेल हो गया है’

अखिलेश यादव का BJP पर तंज, बोले- ‘लखनऊ एक्सप्रेस का इंजन फेल...

"CJP का आंदोलन एलन मस्क के इशारे पर", बृजभूषण शरण सिंह का...

नौतनवा की रामलीला में अहिल्या उद्धार, गंगा अवतरण और सीता स्वयंवर का मंचन

नौतनवा की रामलीला में अहिल्या उद्धार, गंगा अवतरण और सीता स्वयंवर का...

अमिताभ ठाकुर ने दिव्या मित्तल के मिर्जापुर से चुनाव लड़ने का किया स्वागत, चुनावी अभियान का किया समर्थन

अमिताभ ठाकुर ने दिव्या मित्तल के मिर्जापुर से चुनाव लड़ने का किया...

रिंकू सिंह का पालतू डॉगी लापता, CCTV में पार्क की ओर जाता दिखा; बहन ने वीडियो बना के मांगी मदद

रिंकू सिंह का पालतू डॉगी लापता, CCTV में पार्क की ओर जाता...

FSDA का लखनऊ के बाद क्या यूपी में भी नकली दवाओं और फर्जी बिलिंग पर चलाएगा अभियान? इससे दवा कारोबार में पारदर्शिता होगी सुनिश्चित

FSDA का लखनऊ के बाद क्या यूपी में भी नकली दवाओं और...