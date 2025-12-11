  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष की रेस में पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे, जल्द हो सकता है एलान?

यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष की रेस में पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे, जल्द हो सकता है एलान?

यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम का एलान होने जा रहा है। कहा जा रहा है कि, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष की रेस में केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी का नाम सबसे ज्यादा आगे है। पंकज चौधरी के नाम की चर्चाओं ने अब जोर पकड़ लिया है। दरअसल, इनके नाम की गिनती यूपी के दिग्गज नेताओं में होती है और यूपी में ओबीसी चेहरे के बड़े नेता हैं। पंकज चौधरी महाराजगंज से लगातार सातवीं बार सांसद हैं।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम का एलान होने जा रहा है। कहा जा रहा है कि, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष की रेस में केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी का नाम सबसे ज्यादा आगे है। पंकज चौधरी के नाम की चर्चाओं ने अब जोर पकड़ लिया है। दरअसल, इनके नाम की गिनती यूपी के दिग्गज नेताओं में होती है और यूपी में ओबीसी चेहरे के बड़े नेता हैं। पंकज चौधरी महाराजगंज से लगातार सातवीं बार सांसद हैं।

पढ़ें :- यूपी समेत छह राज्यों में बढ़ी SIR की समय-सीमा, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला

सूत्रों के अनुसार यूपी BJP अध्यक्ष के नाम की घोषणा परसो होगी। पंकज चौधरी अभी केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री हैं। उनकी गिनती यूपी के शालीन और जमीन से जुड़े बड़े नेताओं में होती है। इन्होंने अपनी राजनीति की शुरूआत 1989 में की थी और गोरखपुर ​नगर निगम में पार्षद का चुनाव लड़ने से किया था। इसके बाद 1989 में ही गोरखपुर से कटकर महाराजगंज अलग जिला बना, जिसके बाद पंकज चौधरी ने महराजगंज पर अपना राजनीति का केंद्र बनाया। इसके बाद से वो लगातार यहां से सात बार सांसद चुने गए। पंकज चौधरी ने 1991 में पहली बार महाराजगंज से लोकसभा का चुनाव जीता था। इसके बाद से वो महाराजगंज से लगातार सांसदी का चुनाव जीतते आए हैं।

पंकज चौधरी अभी केंद्र में केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री भी हैं। इनकी गिनती यूपी के दिग्गज नेताओं में होती है और कुर्मी बिरादरी के बड़े नेता माने जाते हैं। कुर्मी बिरादरी के साथ साथ अन्य बिरादरी में इनकी पहचान काफी सक्रिय और कुशल नेता के रूप में लोग करते हैं।

 

पढ़ें :- थाना प्रभारी अरुण कुमार राय की मौत का मामला: महिला सिपाही की भूमिका की चल रही जांच, CCTV फुटेज से केस में आया नया मोड़
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष की रेस में पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे, जल्द हो सकता है एलान?

यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष की रेस में पंकज चौधरी का नाम...

Bahraich Violence : राम गोपाल मिश्रा की हत्या के मुख्य दोषी सरफराज को फांसी की सजा, नौ को आजीवन कारावास

Bahraich Violence : राम गोपाल मिश्रा की हत्या के मुख्य दोषी सरफराज...

अखिलेश के 'कोडिन भैया' वाले आरोप पर धनंजय सिंह हुए फायर, बोले-'तस्वीर न दिखाएं सीधे नाम लें'

अखिलेश के 'कोडिन भैया' वाले आरोप पर धनंजय सिंह हुए फायर, बोले-'तस्वीर...

नौतनवा में बीएलओ सम्मान समारोह:एसआईआर अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को मिला सम्मान

नौतनवा में बीएलओ सम्मान समारोह:एसआईआर अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों...

EVM पर भरोसा नहीं है तो इस्तीफा दे दें राहुल गांधी, अखिलेश यादव....केशव मौर्य ने विपक्ष के नेताओं पर साधा निशाना

EVM पर भरोसा नहीं है तो इस्तीफा दे दें राहुल गांधी, अखिलेश...

यूपी समेत छह राज्यों में बढ़ी SIR की समय-सीमा, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला

यूपी समेत छह राज्यों में बढ़ी SIR की समय-सीमा, चुनाव आयोग का...