यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष की रेस में पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे, जल्द हो सकता है एलान?

लखनऊ। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम का एलान होने जा रहा है। कहा जा रहा है कि, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष की रेस में केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी का नाम सबसे ज्यादा आगे है। पंकज चौधरी के नाम की चर्चाओं ने अब जोर पकड़ लिया है। दरअसल, इनके नाम की गिनती यूपी के दिग्गज नेताओं में होती है और यूपी में ओबीसी चेहरे के बड़े नेता हैं। पंकज चौधरी महाराजगंज से लगातार सातवीं बार सांसद हैं।

सूत्रों के अनुसार यूपी BJP अध्यक्ष के नाम की घोषणा परसो होगी। पंकज चौधरी अभी केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री हैं। उनकी गिनती यूपी के शालीन और जमीन से जुड़े बड़े नेताओं में होती है। इन्होंने अपनी राजनीति की शुरूआत 1989 में की थी और गोरखपुर ​नगर निगम में पार्षद का चुनाव लड़ने से किया था। इसके बाद 1989 में ही गोरखपुर से कटकर महाराजगंज अलग जिला बना, जिसके बाद पंकज चौधरी ने महराजगंज पर अपना राजनीति का केंद्र बनाया। इसके बाद से वो लगातार यहां से सात बार सांसद चुने गए। पंकज चौधरी ने 1991 में पहली बार महाराजगंज से लोकसभा का चुनाव जीता था। इसके बाद से वो महाराजगंज से लगातार सांसदी का चुनाव जीतते आए हैं।

पंकज चौधरी अभी केंद्र में केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री भी हैं। इनकी गिनती यूपी के दिग्गज नेताओं में होती है और कुर्मी बिरादरी के बड़े नेता माने जाते हैं। कुर्मी बिरादरी के साथ साथ अन्य बिरादरी में इनकी पहचान काफी सक्रिय और कुशल नेता के रूप में लोग करते हैं।