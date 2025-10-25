Bihar Assembly Elections 2025 : पप्पू यादव का बीजेपी पर कटाक्ष, बोले-मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है?

Bihar Assembly Elections 2025 : पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (Rajesh Ranjan alias Pappu Yadav) ने कहा कि राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) के प्रधानमंत्री कार्यकाल के समय पीएम मोदी (PM Modi) कहां थे? जब राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) देश में कंप्यूटर क्रांति लाए। दूसरी तरफ वे (PM Modi) कह रहे हैं कि रील्स तो रील्स तो पूरी दुनिया के बच्चे बना रहे हैं, जिसमें किसी पार्टी या सरकार की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि इसका पैसा तो अमेरिका से आ रहा है?

इसमें भारत की कोई भूमिका नहीं है। ये सारी देन कांग्रेस, राजीव गांधी (Rajiv Gandhi), मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी की है। उन्होंने कहा कि जब इस देश में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से लेकर बिजली तक राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) की देन है तो ‘मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? उन्होंने आगे कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी, दलित और अल्पसंख्यक दोनों को उपमुख्यमंत्री बनाएंगे। हर परिस्थिति में एक दलित और एक अल्पसंख्यक से उपमुख्यमंत्री होगा।