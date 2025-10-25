  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. Bihar Assembly Elections 2025 : पप्पू यादव का बीजेपी पर कटाक्ष, बोले-मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है?

Bihar Assembly Elections 2025 : पप्पू यादव का बीजेपी पर कटाक्ष, बोले-मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है?

जब इस देश में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से लेकर बिजली तक राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) की देन है तो ‘मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? उन्होंने आगे कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी, दलित और अल्पसंख्यक दोनों को उपमुख्यमंत्री बनाएंगे।

By शिव मौर्या 
Updated Date

Bihar Assembly Elections 2025 : पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (Rajesh Ranjan alias Pappu Yadav) ने कहा कि राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) के प्रधानमंत्री कार्यकाल के समय पीएम मोदी (PM Modi) कहां थे? जब राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) देश में कंप्यूटर क्रांति लाए। दूसरी तरफ वे (PM Modi) कह रहे हैं कि रील्स तो रील्स तो पूरी दुनिया के बच्चे बना रहे हैं, जिसमें किसी पार्टी या सरकार की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि इसका पैसा तो अमेरिका से आ रहा है?

पढ़ें :- नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट प्रदेश के विकास का बनने जा रहा है प्रतीक : मुख्यमंत्री योगी

इसमें भारत की कोई भूमिका नहीं है। ये सारी देन कांग्रेस, राजीव गांधी (Rajiv Gandhi), मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी की है। उन्होंने कहा कि जब इस देश में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से लेकर बिजली तक राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) की देन है तो ‘मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? उन्होंने आगे कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी, दलित और अल्पसंख्यक दोनों को उपमुख्यमंत्री बनाएंगे। हर परिस्थिति में एक दलित और एक अल्पसंख्यक से उपमुख्यमंत्री होगा।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Bihar Assembly Elections 2025 : पप्पू यादव का बीजेपी पर कटाक्ष, बोले-मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है?

Bihar Assembly Elections 2025 : पप्पू यादव का बीजेपी पर कटाक्ष, बोले-मेरे...

तेजस्वी यादव का एनडीए पर हमला, बोले-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फैक्ट्री गुजरात में लगवाते हैं और केवल वोट लेने आते हैं बिहार में

तेजस्वी यादव का एनडीए पर हमला, बोले-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फैक्ट्री गुजरात में...

वाशिंगटन पोस्ट के लेख का एलआईसी ने किया खंडन,आरोप झूठे, निराधार और सत्य से कोसों दूर

वाशिंगटन पोस्ट के लेख का एलआईसी ने किया खंडन,आरोप झूठे, निराधार और...

'LIC में लगा जनता का पैसा नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त अडानी पर लुटा दिया...', कांग्रेस का बड़ा आरोप

'LIC में लगा जनता का पैसा नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त अडानी...

CIA के पूर्व अफसर का सनसनीखेज दावा, बोले-पाक ने अमेरिका को सौंप दिए थे परमाणु हथियार, हमने मुशर्रफ को 'खरीद' लिया था

CIA के पूर्व अफसर का सनसनीखेज दावा, बोले-पाक ने अमेरिका को सौंप...

PM मोदी ने छठ महापर्व की देशवासियों को दी शुभकामनाएं, नहाय खाए पर शेयर किया शारदा सिन्हा का गीत

PM मोदी ने छठ महापर्व की देशवासियों को दी शुभकामनाएं, नहाय खाए...