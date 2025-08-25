परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के घर जल्द आने वाला है नन्हा मेहमान, सोशल मीडिया पर शेयर की गुड न्यूज

बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) और आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा (Raghav Chadha) जल्द ही पैरेंट्स बनने जा रहे हैं। दोनों ने इंस्टाग्राम के जरिए फैंस के साथ गुड न्यूज शेयर की है। शादी के 2 साल बाद कपल के घर जल्द किलकारी गूंजने वाली है।
मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) और आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा (Raghav Chadha) जल्द ही पैरेंट्स बनने जा रहे हैं। दोनों ने इंस्टाग्राम के जरिए फैंस के साथ गुड न्यूज (Good News) शेयर की है। शादी के 2 साल बाद कपल के घर जल्द किलकारी गूंजने वाली है। बता दें कि एक्ट्रेस ने 24 सितंबर, 2023 को राघव चड्ढा (Raghav Chadha) से शादी की थी और कपल पैरेंटहुड में कदम रखने के लिए तैयार है। कपल की इस पोस्ट पर फैंस और सेलिब्रिटी खूब सारा प्यार बरसा रहे हैं।
परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) और राघव चड्ढा (Raghav Chadha) ने कुछ देर पहले इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है। पोस्ट में एक फोटो है, जिसमें 1+1=3 लिखा है और 2 नन्हे कदम बने हैं। उन्होंने इसके साथ एक खूबसूरत सा कैप्शन भी दिया है। इसमें उन्होंने लिखा, “हमारा छोटा सा यूनिवर्स ऑन द वे है..हमारी खुशी की कोई सीमा नहीं है।” इस पोस्ट पर भूमि पेडनेकर, सोनम कपूर, नेहा धूपिया, भारती सिंह और रकुलप्रीत सिंह समेत कई सेलेब्स ने कपल को बधाई दी है।
कपिल के शो में कपल ने रिवील कर दिया था प्रेग्नेंसी का सीक्रेट
कुछ हफ्ते पहले परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) और राघव चड्ढा (Raghav Chadha) कपिल के शो में गेस्ट बनकर आए थे। शो के दौरान जब गुड न्यूज के बारे में बात छिड़ी थी, तो राघव ने कहा था कि जल्द ही सुनाएंगे आपको गुड न्यूज (Good News)। इसके बाद जब परिणीति ने शॉक होकर रिएक्ट किया था, तो राघव ने बात घुमा दी थी। पर अब कपल की इस अनाउंसमेंट को देखकर लगता है कि शायद राघव गलती से सीक्रेट रिवील कर गए थे।