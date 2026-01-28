Parliament Budget Session Live: आज से संसद के बजट सत्र का शुभारंभ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण शुरू

  1. हिन्दी समाचार
Parliament Budget Session Live : आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से संसद के बजट सत्र का शुभारंभ हो चुका है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2026 को 2026-27 के लिए यूनियन बजट पेश करेंगी, यह उनका लगातार नौवां बजट और मोदी के नेतृत्व वाली NDA 3.0 सरकार का तीसरा पूरा बजट होगा। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें 13 फरवरी से 9 मार्च के बीच ब्रेक रहेगा।

पढ़ें :- विश्वास वहीं टिकता है, जहां विचार स्वस्थ और भावनाएं स्वच्छ होती हैं: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

राष्ट्रपति का अभिभाषण लाइव

जल जीवन मिशन के पांच सालों में 12.5 करोड़ नए परिवारों को पाइप से पीने का पानी दिया गया है। सिर्फ़ पिछले एक साल में ही, लगभग एक करोड़ और परिवारों को नल का पानी कनेक्शन मिला है। उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 10 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को LPG कनेक्शन दिए गए हैं, और पिछले एक साल में भी यह कोशिश तेज़ी से जारी रही है। मेरी सरकार पारदर्शी और ईमानदार सिस्टम बना रही है। सिर्फ़ एक साल में, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के ज़रिए लाभार्थियों को सीधे ₹1.75 लाख करोड़ से ज़्यादा का फ़ायदा पहुँचाया गया है : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

मेरी सरकार दलितों, पिछड़े वर्गों, वंचितों, आदिवासी समुदायों और समाज के सभी वर्गों के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। “सबका साथ, सबका विकास” का विज़न हर नागरिक के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला रहा है। 2014 की शुरुआत में, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं सिर्फ़ 25 करोड़ नागरिकों तक पहुंची थीं। लगातार प्रयासों के कारण, आज लगभग 95 करोड़ भारतीय सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आते हैं। गरीब मरीजों के लिए शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना के तहत, अब तक देश भर के अस्पतालों में 11 करोड़ से ज़्यादा मुफ्त इलाज किए गए हैं। अकेले पिछले साल ही, इस योजना के तहत 2.5 करोड़ गरीब लाभार्थियों को मुफ्त इलाज मिला : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

पिछले डेढ़ साल में, लगभग एक करोड़ सीनियर सिटिजन्स को वाय वंदना कार्ड जारी किए गए हैं, जिससे लगभग 8 लाख बुजुर्गों को मुफ्त हॉस्पिटल इलाज मिल रहा है। 180,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनने से लोगों के घरों के पास हेल्थकेयर की सुविधा पक्की हुई है। मेरी सरकार ने बड़ी बीमारियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी है। सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन के तहत, 6 करोड़ से ज़्यादा नागरिकों की स्क्रीनिंग की गई है, जिससे कई आदिवासी इलाकों में बीमारी को कंट्रोल करने में मदद मिली है। मिशन-मोड कैंपेन से जापानी एन्सेफेलाइटिस जैसी बीमारियों पर असरदार कंट्रोल हुआ है, खासकर उत्तर प्रदेश के पिछड़े और ग्रामीण इलाकों में। यह गर्व की बात है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन ने भारत को ट्रेकोमा, जो आंखों का इन्फेक्शन है, से मुक्त घोषित किया है: राष्ट्रपति

पढ़ें :- ब्रह्मकुमारीज के 'विश्व एकता और भरोसे के लिए ध्यान' कार्यक्रम में लखनऊ पहुंचीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू , सीएम योगी और राज्यपाल ने किया स्वागत

सरकार हर नागरिक को इंश्योरेंस सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। करोड़ों ज़रूरतमंद नागरिकों को इंश्योरेंस कवरेज मिला है, और ₹24,000 करोड़ से ज़्यादा के क्लेम सेटल किए गए हैं। ये योजनाएं संकट के समय लाखों परिवारों के लिए एक मज़बूत ढाल बनी हैं: राष्ट्रपति

यह संतोष की बात है कि आज युवा, किसान, मज़दूर और उद्यमी विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका का लगातार विस्तार कर रहे हैं। उत्साहजनक वित्तीय वर्ष के आँकड़े इसके प्रमाण हैं। पिछले साल, भारत ने 350 मिलियन टन से ज़्यादा अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन किया। 150 मिलियन टन चावल उत्पादन के साथ, भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बन गया है। हमारा देश दुनिया में मछली उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश भी बन गया है, जो ब्लू इकोनॉमी में सफलता को दर्शाता है। भारत सहकारी आंदोलन की ताकत के कारण दूध उत्पादन में विश्व स्तर पर अग्रणी बना हुआ है। इस अवधि के दौरान विनिर्माण क्षेत्र में रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई है। मोबाइल विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में, भारत विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। वित्त वर्ष 2025-26 के पहले पाँच महीनों में, भारत का स्मार्टफोन निर्यात ₹1 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गया। इस साल, भारत 100 से ज़्यादा देशों को इलेक्ट्रिक वाहन निर्यात कर रहा है: राष्ट्रपति

मेरी सरकार भ्रष्टाचार और घोटालों से मुक्त सिस्टम बनाने में सफल हो रही है, यह पक्का करते हुए कि हर एक रुपया देश के विकास और लोगों की भलाई पर खर्च हो। आज, भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। पानी, ज़मीन और दूसरे सेक्टरों में तेज़ तरक्की दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई है। अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने पिछले एक साल में ही लगभग 18,000 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कें बनाई हैं: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

2026 के आने के साथ, हमारा देश इस सदी के दूसरे पड़ाव पर पहुँच गया है। भारत के लिए सदी के पहले 25 साल कई सफलताओं, शानदार उपलब्धियों और असाधारण अनुभवों के साथ खत्म हुए। पिछले 10-11 सालों में, भारत ने हर सेक्टर में अपनी नींव मज़बूत की है। यह साल 2047 तक विकसित भारत की ओर तेज़ी से बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। बाबा साहेब अंबेडकर ने हमेशा समानता और सामाजिक न्याय पर ज़ोर दिया, और हमारा संविधान उसी भावना से हमें प्रेरित करता रहता है। सच्चे सामाजिक न्याय का मतलब है कि देश के हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के उसका सही हिस्सा मिले। मेरी सरकार सभी के लिए सच्चा सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है: राष्ट्रपति

न्यूक्लियर एनर्जी के अलावा, भारत सोलर पावर सेक्टर में भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अब तक 20 लाख रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं: राष्ट्रपति

पढ़ें :- राष्ट्रपति मुर्मू ने संसद के सेंट्रल हॉल में नौ भाषाओं में संविधान के अनुवादित संस्करण का किया लोकार्पण

देश ने गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत बरसी मनाई। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर पूरे देश ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और आदिवासी समुदाय के लिए उनके योगदान को याद किया। सरदार पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर हुए कार्यक्रमों ने “एक भारत श्रेष्ठ भारत” की भावना को और मज़बूत किया। देश ने यह भी देखा कि भारत रत्न भूपेन हजारिका की जयंती के समारोहों ने देश को संगीत और एकता की भावना से भर दिया। जैसे-जैसे देश हमारे पूर्वजों के योगदान का सम्मान करता है, नई पीढ़ी प्रेरणा लेती है, जिससे विकसित भारत की ओर हमारी यात्रा तेज़ होती है: राष्ट्रपति

