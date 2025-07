Parliament Monsoon Session 2025 Live : लोकसभा दोपहर 2 बजे तक स्थगित, राहुल गांधी बोले- विपक्ष के सदस्यों को सदन में बोलने की अनुमति नहीं

नई दिल्ली। पहलगाम आतंकी हमले (Pahalgam Terror Attack) और ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) पर चर्चा की मांग को लेकर लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की। इसी विपक्षी सांसदों की नारेबाजी पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू (Union Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju) ने कहा, कि चर्चा के एजेंडे पर फैसला करने के लिए 14.30 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी। सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन वे (विपक्षी सांसद) यहां (सदन के वेल में) विरोध कर रहे हैं। मानसून सत्र के पहले दिन इस तरह विरोध करना सही नहीं है। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defense Minister Rajnath Singh) ने कहा कि ‘सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।

विपक्ष के सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं : राहुल गांधी

VIDEO | Monsoon Session: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi (@RahulGandhi) says, "Defence Minister, others from the government are allowed to speak, but Opposition leaders are not allowed to speak. I am the Leader of Opposition, it is my right to speak, but they don't let me speak. This… pic.twitter.com/KnsdzQ8caH

— Press Trust of India (@PTI_News) July 21, 2025