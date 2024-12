Parliament Winter Session 2024 : ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ पर इसी सत्र में बिल ला सकती है केंद्र सरकार

केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ‘एक देश एक चुनाव’ (One Nation, One Election) को लेकर लगातार एक्टिव है। सरकार इस पर लगातार काम भी कर रही है। सूत्रों का कहना है कि सरकार जारी संसद के शीतकालीन सत्र (Parliament Winter Session) में ही ‘एक देश एक चुनाव’ (One Nation, One Election) से संबंधित बिल ला सकती है।