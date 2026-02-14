  1. हिन्दी समाचार
  2. पर्दाफाश
  3. मुंबई में मेट्रो पिलर का हिस्सा ऑटो और कार पर गिरा, चार लोग हुए घायल

मुंबई में मेट्रो पिलर का हिस्सा ऑटो और कार पर गिरा, चार लोग हुए घायल

Mumbai Metro accident : मुंबई में निर्माणाधीन मेट्रो पिलर का एक हिस्सा गिर गया, जिसकी चपेट में ऑटो रिक्शा और कार आ गई। यह हादसा मुलुंड पश्चिम में हुआ है और चार लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद का वीडियो सामने आया है। जिसमें ऑटो ड्राइवर फंसा हुआ नजर आ रहा है, जिसे लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 

By Abhimanyu 
Updated Date

Mumbai Metro accident : मुंबई में निर्माणाधीन मेट्रो पिलर का एक हिस्सा गिर गया, जिसकी चपेट में ऑटो रिक्शा और कार आ गई। यह हादसा मुलुंड पश्चिम में हुआ है और चार लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद का वीडियो सामने आया है। जिसमें ऑटो ड्राइवर फंसा हुआ नजर आ रहा है, जिसे लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं।

पढ़ें :- अभिनेता रणदीप हुड्डा बनने वाले है पिता, आने वाले बच्चे को विश किया वैलेंटाइन डे

जानकारी के अनुसार, यह घटना शनिवार दोपहर की है, जब मुंबई के मुलुंड (पश्चिम) इलाके में एलबीएस रोड पर निर्माणाधीन मेट्रो पिलर का सीमेंट का एक हिस्सा अचानक टूटकर नीचे से गुजर रहे ऑटो रिक्शा और एक कार पर गिर गया। हादसे की जानकारी मिलने पर मुंबई फायर ब्रिगेड, स्थानीय पुलिस, मेट्रो प्राधिकरण के कर्मचारी, वार्ड स्टाफ और 108 एंबुलेंस सेवा मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया गया।

बताया जा रहा है कि हादसे में ऑटो में सवार 3 से 4 लोगों के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने आसपास के इलाके में घेराबंदी करके ट्रैफिक डायवर्ट किया और मौके से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। फिलहाल, पुलिस और संबंधित एजेंसियां हादसे की वजहों की जांच कर रही हैं। इसके साथ ही पता लगाया जा रहा है कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था या नहीं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

अभिनेता रणदीप हुड्डा बनने वाले है पिता, आने वाले बच्चे को विश किया वैलेंटाइन डे

अभिनेता रणदीप हुड्डा बनने वाले है पिता, आने वाले बच्चे को विश...

मुंबई में मेट्रो पिलर का हिस्सा ऑटो और कार पर गिरा, चार लोग हुए घायल

मुंबई में मेट्रो पिलर का हिस्सा ऑटो और कार पर गिरा, चार...

UP Janta Darshan : सीएम योगी का अधिकारियों को सख्त फरमान, बोले- गलत जांच रिपोर्ट लगाने वालों पर दर्ज हो FIR

UP Janta Darshan : सीएम योगी का अधिकारियों को सख्त फरमान, बोले-...

सीएम योगी ने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ऑफिस का क्या उद्घाटन, पुलवामा हमले के जवानों को दी श्रद्धांजलि

सीएम योगी ने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ऑफिस का क्या उद्घाटन, पुलवामा हमले...

वंदे मातरम विवाद पर असदुद्दीन ओवैसी, बोले- 'भारत माता की जय' से संविधान की नहीं होती शुरुआत...

वंदे मातरम विवाद पर असदुद्दीन ओवैसी, बोले- 'भारत माता की जय' से...

AI के जरिये X पर लाइक्स, रीट्वीट्स और फ़ॉलोवर्स बढ़ाने की नहीं चलेगी चालाकी, प्लेटफॉर्म उठाने जा रहा बड़ा कदम

AI के जरिये X पर लाइक्स, रीट्वीट्स और फ़ॉलोवर्स बढ़ाने की नहीं...