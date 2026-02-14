मुंबई में मेट्रो पिलर का हिस्सा ऑटो और कार पर गिरा, चार लोग हुए घायल

Mumbai Metro accident : मुंबई में निर्माणाधीन मेट्रो पिलर का एक हिस्सा गिर गया, जिसकी चपेट में ऑटो रिक्शा और कार आ गई। यह हादसा मुलुंड पश्चिम में हुआ है और चार लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद का वीडियो सामने आया है। जिसमें ऑटो ड्राइवर फंसा हुआ नजर आ रहा है, जिसे लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, यह घटना शनिवार दोपहर की है, जब मुंबई के मुलुंड (पश्चिम) इलाके में एलबीएस रोड पर निर्माणाधीन मेट्रो पिलर का सीमेंट का एक हिस्सा अचानक टूटकर नीचे से गुजर रहे ऑटो रिक्शा और एक कार पर गिर गया। हादसे की जानकारी मिलने पर मुंबई फायर ब्रिगेड, स्थानीय पुलिस, मेट्रो प्राधिकरण के कर्मचारी, वार्ड स्टाफ और 108 एंबुलेंस सेवा मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया गया।

बताया जा रहा है कि हादसे में ऑटो में सवार 3 से 4 लोगों के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने आसपास के इलाके में घेराबंदी करके ट्रैफिक डायवर्ट किया और मौके से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। फिलहाल, पुलिस और संबंधित एजेंसियां हादसे की वजहों की जांच कर रही हैं। इसके साथ ही पता लगाया जा रहा है कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था या नहीं।