दिवाली-छठ पूजा पर घर जानें वाले यात्रियों को मिलेगा कंफर्म टिकट! रेलवे ने चलाईं ये स्पेशल ट्रेनें, देखें लिस्ट

नई दिल्ली। पूर्वांचल से आकर राष्ट्रीय राजधानी में रह रहे लाखों प्रवासियों के लिए एक बड़ी खबर है. छठ पूजा में घर जाने और पूजा के बाद वापस लौटने के लिए भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने पूर्वांचलवासियों को सौगात दी है। इन ट्रेनों के चलने से टिकट की मारामारी के बीच लोगों को त्यौहारी सीजन में घर जाने के लिए काफी सहूलियत हो जाएगी। दरअसल एक महीने पहले से ही बिहार की ओर जाने वाली सभी ट्रेनों में सीटें फुल हो गईं थीं।

ऐसे में जिन लोगों की छुट्टी समय रहते नहीं तय हो पाई थी, वह लोग त्यौहार में घर जाने के लिए बहुत चिंतित थे। बता दें कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग पूरे साल चाहें जहां रहे, दीपावली और छठ पूजा में अपने घर लौटने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे हालात में चाहे मुंबई हो या दिल्ली, बिहार की ओर आने वाली सभी ट्रेने एक महीने पहले से ही ओवरलोड चलने लगती हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही है। रेलवे ने हालात को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का फैसला किया है।

यह जानकारी पूर्व मध्य रेलवे की सीपीआरओ वीरेंद्र कुमार (CPRO of East Central Railway Virendra Kumar) ने दी। उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर एवं दानापुर से दिल्ली के आनंद विहार के लिए कई जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा।उन्होंने बताया कि इनमें गाड़ी संख्या 05283/05284 मुजफ्फरपुर-आनंद विहा र- मुजफ्फरपुर एसी एक्सप्रेस स्पेशल (Train No. 05283/05284 Muzaffarpur-Anand Vihar R- Muzaffarpur AC Express Special) के नाम से सप्ताह में दो दिन चलेगी। यही ट्रेन गाड़ी संख्या 05283 मुजफ्फरपुर-आनंद विहार एसी एक्सप्रेस स्पेशल (Train No. 05283 Muzaffarpur-Anand Vihar AC Express Special) के नाम से चलेगी।

सप्ताह में दो दिन चलेगी ट्रेन

यह ट्रेन 11 नवंबर 2023 से 18 नवंबर 2023 तक आनंद विहार से प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को चलेगी। यह ट्रेन मुजफ्फरपुर से 18.00 बजे खुलकर 19.15 बजे हाजी पुर, 19.30 बजे सोनपुर, 20.05 बजे पाटलिपुत्र, 20.30 बजे दाना पुर होते हुए 21.50 बजे बक्सर एवं 23.45 बजे डीडीयू के रास्ते अगले दिन 11.00 बजे आनंद विहार पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि गाड़ी संख्या 05273/05274 मुजफ्फरपुर-आनंद विहार- मुजफ्फरपुर एसी एक्सप्रेस स्पेशल (Train No. 05273/05274 Muzaffarpur-Anand Vihar- Muzaffarpur AC Express Special) भी सप्ताह में दो दिन चलाई जाएगी।

इसमें 05273 मुजफ्फरपुर-आनंद विहार एसी एक्सप्रेस स्पेशल 22 नवंबर 2023 से 09 दिसंबर 2023 तक प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को चलेगी। मुजफ्फरपुर से यह ट्रेन 18.00 बजे खुलेगी और 19.15 बजे हाजीपुर, 19.30 बजे सोनपुर, 20.05 बजे पाटलिपुत्र होते हुए अगले दिन 11.00 बजे आनंद विहार पहुंचेगी । वहीं वापसी में यह ट्रेन संख्या 05274 आनंद वि हा र-मुजफ्फरपुर एसी एक्सप्रेस स्पेशल 13.25 बजे आनंद विहार से चलाई जाएगी। यह ट्रेन 23 नवंबर 2023 से 10 दिसंबर 2023 तक प्रत्येक गुरुवार एवं रविवार को चलेगी।

तीसरी ट्रेन भी है

इसी क्रम में तीसरी ट्रेन संख्या 03257/03258 दानापुर-आनंद विहार (Third train number 03257/03258 Danapur-Anand Vihar) के बीच चलेगी। यह एक सुपरफास्ट स्पेशल (साप्ताहिक) ट्रेन होगी। इसमें गाड़ी संख्या 03257 दानापुर- आनंद विहार सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्पेशल (Train No. 03257 Danapur- Anand Vihar Superfast Express Special) 26 नवंबर 2023 से 10 दिसंबर 2023 तक प्रत्येक रविवार को चलाई जाएगी। दानापुर से इस ट्रेन के चलने का समय 07.30 बजे होगा और यह ट्रेन अगले दिन 00.30 बजे आनंद विहार पहुंचेगी। वहीं आनंद विहार से वापसी में यह गाड़ी संख्या 03258 आनंद विहार-दानापुर के नाम से 27 नवंबर 2023 से 11 दिसंबर 2023 तक चलाई जाएगी। यहां से यह ट्रेन प्रत्येक सोमवार को 05.00 बजे आनंद विहार से चलेगी और उसी दिन रात 20.45 बजे दानापुर पहुंचेगी।