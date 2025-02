Pat Cummins और Josh Hazlewood चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर! भारत का सबसे बड़ा दुश्मन संभालेगा ऑस्ट्रेलिया की कमान

Pat Cummins और Josh Hazlewood चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर! भारत का सबसे बड़ा दुश्मन संभालेगा ऑस्ट्रेलिया की कमान

Pat Cummins and Josh Hazlewood ruled out of 2025 Champions Trophy: चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। टीम को पाकिस्तान और यूएई में होने वाले आगामी टूर्नामेंट के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम में तीन नए खिलाड़ियों को शामिल करना पड़ सकता है, क्योंकि टीम के वनडे कप्तान पैट कमिंस और जोश हेजलवुड टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं।