पैकेज स्टार कहे जाने पर भड़के पवन कल्याण, कहा- YSRCP के गुंडों को मै अपनी चप्पल से मारूंगा

मुंबई: दो दिन पहले जनसेना के कार्यकर्ताओं और वाईएसआरसीपी नेताओं की विशाखापत्तनम हवाई अड्डे (Visakhapatnam Airport) पर झड़प हो गई. जिसके बाद YSRCP के नेताओं ने सुपरस्टार पवन कल्याण (Superstar Pawan Kalyan) को पैकेज स्टार कहकर मजाक उड़ाया.

पार्टी के लीडर्स द्वारा पैकेज स्टार कहे जाने पर अब एक्टर ने रिएक्ट किया है. मंगलागिरी में भाषण देते हुए जन सेना पार्टी चीफ पवन कल्याण ने ‘वाईएसआरसीपी के गुंडों’ को कड़ी चेतावनी देते हुए अपनी ‘चप्पल’ उतारी और कहा, जो लोग मुझे पैकेज स्टार कहकर बुला रहे हैं उन्हें मैं अपनी चप्पल से मारूंगा- लेफ्ट और राइट दोनों ओर. अगर अब आगे मुझे यह कहकर बुलाया तो यह अनजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ.

@JanaSenaParty chief @PawanKalyan goes ballistic against @YSRCParty leaders. Shows chappal & warns them to hit with it if they call him ‘package star’. Adds he is even ready for fist fight with them. He returned from vizag after he was prevented from organising Praja. Vani 1/2 pic.twitter.com/y8HJBKntQD

— SNV Sudhir (@sudhirjourno) October 18, 2022