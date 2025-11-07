  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. VIDEO: पवन सिंह का खेसारी पर पलट वार, कहा- कब ऊ बीवी के बहिन बना लिहें और कभी बहन के बीवी बना लिहें

VIDEO: पवन सिंह का खेसारी पर पलट वार, कहा- कब ऊ बीवी के बहिन बना लिहें और कभी बहन के बीवी बना लिहें

बिहार विधानसभा चुनाव के कारण भोजपुरी सिनेमा जगत में दो फाड़ हो चुके है। एक तरफ जहां मनोज तिवारी, रवि किशन और पवन सिंह है, जो एनडीए का समर्थन कर रही है। वहीं दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव है, जो राजद के टिकट पर छपरा विधानसभा का चुनाव लड़ रहे है। खेसारी लाल ने चुनाव के दौरान अभिनेता पवन के निजी ​जीवन पर टिप्पणी की थी, जिस पर जवाब देते हुए पवन सिंह ने कहा कि हम तो एक चीज और देखें है, कुछ लोग कब ऊ बीवी के बहिन बना लिहें और कभी बहन के बीवी बना लिहें।

By Satish Singh 
Updated Date

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के कारण भोजपुरी सिनेमा जगत में दो फाड़ हो चुके है। एक तरफ जहां सांसद मनोज तिवारी, सांसद रवि किशन और पवन सिंह है, जो एनडीए का समर्थन कर रही है। वहीं दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव है, जो राजद के टिकट पर छपरा विधानसभा का चुनाव लड़ रहे है। खेसारी लाल ने चुनाव के दौरान अभिनेता पवन के निजी ​जीवन पर टिप्पणी की थी, जिस पर जवाब देते हुए पवन सिंह ने कहा कि हम तो एक चीज और देखें है, कुछ लोग कब ऊ बीवी के बहिन बना लिहें और कभी बहन के बीवी बना लिहें।

पढ़ें :- हरीश रावत का बड़ा बयान, कहा- बिहार की जनता 20 साल के खराब शासन के लिए कर रही है वोट

बता दे कि बिहार विधानसभा के पहले चरण के प्रचार के दौरान भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव ने पॉवर स्टार पवन सिंह के निजी जीवन पर टिप्पणी की ​थी। इसके साथ ही उन्होने कहा था कि अश्लील गाने की शुरूआत उन्होने नहीं कि थी, बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री में यह परंपरा पहले से चली आ रही हे। इस पर जवाब देते हुए पवन सिंह ने कहा कि मैं तो चाहता हूं कुछ न बोलूं, लेकिन हमारे भोजपुरी में एक कहावत है अधजल गगरी छलकत जाए। थोड़े धन में खल बौराए। उनका हाल भी वैसा ही है। वह कब क्या बोल दें और क्या कर दें इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम तो एक और चीज देखें है कब ऊ, बीवी के बहिन बना लिहें और कब ऊ बहन को बीवी बना लिहें। पवन सिंह का यह बयान सामने आते सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। पवन सिंह का यह वीडियो वायरल होते ही दोनों तरफ के समर्थक एक दूसरे पर तंज कसने लग गए है।

खेसारी लाल ने पत्नी को लेकर दिया था बयान

बता दे कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के पहले एक इं​टरव्यू में खेसारी लाल यादव ने कहा था कि मेरी पत्नी है और मैं घर में उसे प्यार करता हूं। लेकिन जब घर से बाहर निकलता हूं तो मैं उसके साथ एक भाई की तरह चलता हूं। उसकी ढाल बनकर। इस बहन की सुरक्षा करनी है और इसका हथियार बनना है। यह लाइन इंटरनेट पर उठाई गई और मीम्स तथा कटाक्ष का विषय बन गई। इसी संदर्भ को जोड़ते हुए पवन सिंह ने यह निजी तंज कस दिया।

पढ़ें :- चुनाव के दौरान भावुक हुए तेज प्रताप यादव, मां राबड़ी देवी को लेकर दी प्रतिक्रिया

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

प्रशांत किशोर ने ली चुटकी, पूछा-डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बताएं कि वो तारापुर जीत रहे हैं या हार रहे हैं?

प्रशांत किशोर ने ली चुटकी, पूछा-डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बताएं कि वो...

अनुभवी पार्श्व गायिका और अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित का निधन, मोहम्मद रफी के साथ दिए थे कई हिट गाने

अनुभवी पार्श्व गायिका और अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित का निधन, मोहम्मद रफी के...

VIDEO- आजम खान ने पीएम मोदी के कट्टा वाले बयान पर कसा तंज, बोले- हमारे यहां तो कट्टे बेचने वाले का बेटा विधायक बना और उसे मिले हैं कमांडो

VIDEO- आजम खान ने पीएम मोदी के कट्टा वाले बयान पर कसा...

VIDEO: पवन सिंह का खेसारी पर पलट वार, कहा- कब ऊ बीवी के बहिन बना लिहें और कभी बहन के बीवी बना लिहें

VIDEO: पवन सिंह का खेसारी पर पलट वार, कहा- कब ऊ बीवी...

150th Anniversary of Vande Mataram : सीएम योगी, बोले -'वंदे मातरम्' भारत की भक्ति और शक्ति की है सामूहिक शाश्वत अभिव्यक्ति

150th Anniversary of Vande Mataram : सीएम योगी, बोले -'वंदे मातरम्' भारत...

आजम खान जब अचानक अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे उनके आवास पर, बढ़ीं राजनीतिक सरगर्मियां

आजम खान जब अचानक अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे उनके आवास पर,...