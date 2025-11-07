VIDEO: पवन सिंह का खेसारी पर पलट वार, कहा- कब ऊ बीवी के बहिन बना लिहें और कभी बहन के बीवी बना लिहें

बिहार विधानसभा चुनाव के कारण भोजपुरी सिनेमा जगत में दो फाड़ हो चुके है। एक तरफ जहां मनोज तिवारी, रवि किशन और पवन सिंह है, जो एनडीए का समर्थन कर रही है। वहीं दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव है, जो राजद के टिकट पर छपरा विधानसभा का चुनाव लड़ रहे है। खेसारी लाल ने चुनाव के दौरान अभिनेता पवन के निजी जीवन पर टिप्पणी की थी, जिस पर जवाब देते हुए पवन सिंह ने कहा कि हम तो एक चीज और देखें है, कुछ लोग कब ऊ बीवी के बहिन बना लिहें और कभी बहन के बीवी बना लिहें।
पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के कारण भोजपुरी सिनेमा जगत में दो फाड़ हो चुके है। एक तरफ जहां सांसद मनोज तिवारी, सांसद रवि किशन और पवन सिंह है, जो एनडीए का समर्थन कर रही है। वहीं दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव है, जो राजद के टिकट पर छपरा विधानसभा का चुनाव लड़ रहे है। खेसारी लाल ने चुनाव के दौरान अभिनेता पवन के निजी जीवन पर टिप्पणी की थी, जिस पर जवाब देते हुए पवन सिंह ने कहा कि हम तो एक चीज और देखें है, कुछ लोग कब ऊ बीवी के बहिन बना लिहें और कभी बहन के बीवी बना लिहें।
बता दे कि बिहार विधानसभा के पहले चरण के प्रचार के दौरान भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव ने पॉवर स्टार पवन सिंह के निजी जीवन पर टिप्पणी की थी। इसके साथ ही उन्होने कहा था कि अश्लील गाने की शुरूआत उन्होने नहीं कि थी, बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री में यह परंपरा पहले से चली आ रही हे। इस पर जवाब देते हुए पवन सिंह ने कहा कि मैं तो चाहता हूं कुछ न बोलूं, लेकिन हमारे भोजपुरी में एक कहावत है अधजल गगरी छलकत जाए। थोड़े धन में खल बौराए। उनका हाल भी वैसा ही है। वह कब क्या बोल दें और क्या कर दें इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम तो एक और चीज देखें है कब ऊ, बीवी के बहिन बना लिहें और कब ऊ बहन को बीवी बना लिहें। पवन सिंह का यह बयान सामने आते सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। पवन सिंह का यह वीडियो वायरल होते ही दोनों तरफ के समर्थक एक दूसरे पर तंज कसने लग गए है।
🚨 Pawan Singh dismisses Khesari Lal Yadav’s statements bluntly:
‘Khesari Lal Yadav ki baat aur ghode ki paad mein koi farak nai hain’
A sharp dig from the BJP leader amid rising Bihar election tensions
खेसारी लाल ने पत्नी को लेकर दिया था बयान
बता दे कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के पहले एक इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव ने कहा था कि मेरी पत्नी है और मैं घर में उसे प्यार करता हूं। लेकिन जब घर से बाहर निकलता हूं तो मैं उसके साथ एक भाई की तरह चलता हूं। उसकी ढाल बनकर। इस बहन की सुरक्षा करनी है और इसका हथियार बनना है। यह लाइन इंटरनेट पर उठाई गई और मीम्स तथा कटाक्ष का विषय बन गई। इसी संदर्भ को जोड़ते हुए पवन सिंह ने यह निजी तंज कस दिया।