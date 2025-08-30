  1. हिन्दी समाचार
  3. Anjali Raghaw viral video: लाेग पूछ रहे थप्पड़ क्यों नहीं मारा? पवन सिंह की घटिया हरकत पर अंजलि ने तोड़ी चुप्पी; बताया यह सच

भोजपुरी पवारस्टार पावन सिंह का एक वीडियों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जो की चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि इस वीडियो में पवन सिंह अंजलि राघव को अजीब तरह से टच करते हुए दिख रहे हैं। अब इस वायरल वीडियो पर अभिनेत्री ने चुप्पी तोड़ी है।

‘मैंने थप्पड़ क्यों नहीं मारा?’

शनिवार को अंजलि राघव ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर स्टेज पर पवन सिंह द्वारा गलत तरीके से छूने पर प्रतिक्रिया दी है। अभिनेत्री ने मंच पर बिना सहमति से उन्हें छूने के लिए पवन सिंह की आलोचना की। उन्होंने कहा, ‘मैं दो दिनों से बहुत परेशान हूं। मुझे मैसेज आ रहे हैं, जो लखनऊ वाला हादसा हुआ उसे लेकर। उसमें लोग पूछ रहे हैं कि मैंने कुछ क्यों नहीं बोला, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा। साथ ही कुछ लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं, कुछ मीम्स पर लिख रहे हैं, ‘ये तो ‘हंस रही थी, मजा ले रही थी।’ क्या पब्लिक में मुझे टच करके जाने से मुझे खुशी होगी?’

एक्ट्रेस ने पूरी घटना बताई

अभिनेत्री ने आगे कहा कि जब वह लखनऊ में मंच पर जनता को संबोधित कर रही थीं, तो पवन सिंह ने उनकी कमर की ओर इशारा करते हुए कहा कि वहां कुछ अटका हुआ है। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी साड़ी नई थी और नीचे का टैग दिख रहा होगा और उन्होंने सोचा कि ब्लाउज का टैग भी लटक रहा होगा। उन्होंने यह सोचकर हंस दिया कि अगर टैग दिख रहा है, तो बाद में जब वह दर्शकों को संबोधित करेंगी, तो उसे ठीक किया जा सकता है। इसलिए वह मुस्कुराईं और अपनी बात जारी रखी।
एक्ट्रेस ने बताया, ‘उन्हें वापस कहा कि कुछ लगा है, तो मुझे लगा शायद कुछ लगा है इसलिए ये बोल रहे। जब बाद में मैंने अपनी टीम के सदस्य से पूछा कि कुछ लगा है, उन्हें वापस कहा कि कुछ भी नहीं लगा था। तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं?’ अभिनेत्री ने आगे बताया कि लखनऊ शो में सारे फैंस पवन सिंह के थे, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाई।

बता दें पवन के इस हरकत पर नेटिजन्स भड़क गए हैं।यहीं नहीं वो लोग अंजलि को पवन लेकर  थप्पड़ मारने  जैसे सलाह दे रहे हैं।

 

