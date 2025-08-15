War 2: ‘सैयारा’ देख रोते ही रह गए लोग इधर ‘वॉर 2’ ने रच दिया इतिहास, तोड़े 7 सुपरस्टार के 10 बड़े रिकॉर्ड

  1. हिन्दी समाचार
बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन की फिल्म ‘वार 2’ रिलीज होते ही बॉक्सऑफिस पर बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन की जोड़ी ने कई फिल्मों को पीछे किया है।स्वतंत्रता दिवस के ठीक एक दिन पहले रिलीज हुई वार 2 अब तक 52.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया. इसी के साथ फिल्म ने दो दर्जन से ज्यादा बॉलीवुड फिल्मों का लाइफटाइम कलेक्शन पार कर लिया है और इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बनी।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन की फिल्म ‘वार 2’ रिलीज होते ही बॉक्सऑफिस पर बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन की जोड़ी ने कई फिल्मों को पीछे किया है।स्वतंत्रता दिवस के ठीक एक दिन पहले रिलीज हुई वार 2 अब तक 52.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया. इसी के साथ फिल्म ने दो दर्जन से ज्यादा बॉलीवुड फिल्मों का लाइफटाइम कलेक्शन पार कर लिया है और इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली फिल्म भी. चलिए जानते हैं ‘वॉर 2’ ने कौन से बड़े रिकॉर्ड बनाए और किन फिल्मों को धूल चटाई है.’

वॉर 2′ ने बड़े-बड़े सुपरस्टार्स को चटाई धूल

वॉर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार ओपनिंग करते हुए 52 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है. वहीं अगर साल 2025 में रिलीज हुई फिल्मों का कलेक्शन देखें तो ‘वॉर 2’ ने इस साल की सबसे बड़ी फिल्म ‘छावा’ के ओपनिंग डे कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इसी के साथ फिल्म ने इस साल रिलीज हुई बड़े-बड़े सुपरस्टार्स की फिल्मों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है. इनमें सनी देओल, अक्षय कुमार, आमिर खान और अजय देवगन जैसे बड़े स्टार्स की फिल्में हैं.

रेस में सबसे आगे निकली वॉर 2′

छावा ओपनिंग डे कलेक्शन- 31 करोड़
सिकंदर ओपनिंग डे कलेक्शन- 26 करोड़
हाउसफुल 5 ओपनिंग डे कलेक्शन- 24 करोड़
सैयारा ओपनिंग डे कलेक्शन- 21.5 करोड़
रेड 2 ओपनिंग डे कलेक्शन- 19.5 करोड़
स्काई फोर्स ओपनिंग डे कलेक्शन- 12.25 करोड़
सितारे जमीन पर ओपनिंग डे कलेक्शन- 10.7 करोड़
जाट ओपनिंग डे कलेक्शन- 9.5 करोड़
केसरी चैप्टर 2 ओपनिंग डे कलेक्शन- 7.75 करोड़
भूल चूक माफ ओपनिंग डे कलेक्शन- 7 करोड़

