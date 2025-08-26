  1. हिन्दी समाचार
बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की ‘वोट अधिकार यात्रा’ को जनता ने नकार दिया: केशव मौर्य

उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इन पर पलटवार करते हुए निशाना साधा है। उन्होंने कहा, इनके वोट अधिकार यात्र को बिहार की जनता ने नाकार दिया है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और राजद नेता ​तेजस्वी यादव की मतदान अधिकार यात्रा जारी है। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी लगातार वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। साथ ही पीएम मोदी और चुनाव आयोग को भी घेरने में जुटे हैं। अब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इन पर पलटवार करते हुए निशाना साधा है। उन्होंने कहा, इनके वोट अधिकार यात्र को बिहार की जनता ने नाकार दिया है।

पढ़ें :- Video- बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के काफिले पर भीड़ ने किया हमला! सुरक्षाकर्मियों ने भागकर बचाई जान

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की ‘वोट अधिकार यात्रा’ जनता ने नकार दी है। लोकतंत्र केवल अधिकार से नहीं चलता, उसकी आत्मा विश्वास पर टिकी होती है और यह विश्वास खोखली कांग्रेस-राजद की जोड़ी पर नहीं, बल्कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास, सुशासन और भरोसेमंद एनडीए नेतृत्व पर है।

पढ़ें :- Vote Adhikar Yatra in Supaul: राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने सुपौल में निकाली वोट अधिकार यात्रा; प्रियंका वाड्रा, रेवंत रेड्डी भी हुए शामिल

बता दें कि, राहुल और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा के करीब दस दिन हो गए हैं। इनकी ये यात्रा बिहार के सुपौल में आज पहुंची है। इस यात्रा में राहुल गांधी समेत कांग्रेस के अन्य दिग्गज नेता शामिल हुए हैं।

