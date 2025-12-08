इंसानियत दिखा मदद करने गए लोग, काल बन कर आई कार, चार की मौत सात घायल

नई दिल्ली। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर इंसानियत दिखाते हुए ढाबे पर खाना खा रहे कुछ लोग मदद करने के लिए गए हुए। इस दौरान एक कार काल बन कर आ गइ और सभी रौंद दिया। हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। वहीं सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस से बेगूं और काटूंदा भिजवाया, जहां पर सभी सभी की हालम गंभीर होने पर डाक्टरों ने उन्हे चित्तौड़गढ़, कोटा और उदयपुर रेफर कर दिया।

बता दे कि मांडना के एक बाइक सवार दं​पत्ति अपने घर जा रहे थे। इस दौरान उल्टी दिशा से आई कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दं​पत्ति शंभूलाल और उनकी पत्नी काली बाई गंभीर रूप से घायल हो गई। इस दौरान सड़क किनारे ढाबे में खाना खा रहे लोग दौड़ कर मदद करने के लिए पहुंचे तभी पीछे से आ रही दूसरी तेज रफ्तार कार ने सभी लोगों को कूचलते हुए मौके से भाग गया। इस दौरान मदद करने के लिए कार सवार रोका तभी पीछे से आ रही एक और कार ने खड़ी कार में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि आगे वाली कार सड़क पर पलट गई और पीछे वाली कार डिवाइडर से जा टकराई।

थानाधिकारी शिवलाल मीणा ने बताया कि हादसे के बाद दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में मरने वालों में भीलवाड़ जनपद के मांडलगढ़ निवासी दो सगे भाई 40 वर्षीय सोनू गुर्जर और उसका छोटा भाई बेगूं, मांडना निवासी 35 वर्षीय हेमराज गुर्जर पुत्र किशनलाल और धानमंडी निवासी 29 वर्षीय राजेश मीणा पुत्र भंवर लाल मीणा है। बेगूं और सोनू गुर्जर की उपचार के दौरान मौत हुई थी। वहीं हादसे में फतेहपुर निवासी 32 वर्षीय सूरजमल भील, बड़ी का खेड़ा निवासी शंभूलाल और उनकी पत्नी काली बाई, 21 वर्षीय कनिष्क, 25 वर्षीय अंतरराम दास, 22 वर्षीय रौनक और कोटा निवासी 20 वर्षीय देवेश घायल हो गए है।