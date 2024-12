Problem of lump in the lungs: लगातार सीने में दर्द और खांसी के पीछे हो सकता है फेफड़ों में गांठ की समस्या, ये होते हैं इसके लक्षण

Problem of lump in the lungs: लगातार सीने में दर्द और भारीपन महसूस होता हो और साथ में खांसी और सांस लेने में दिक्कत तो यह फेफड़ों में गांठ होना के लक्षण हो सकते है। बिना देर किये डॉक्टरर्स से परामर्श जरुर लें। वरना यह आपको मुश्किल में डाल सकता है।

काम करते करते बहुत अधिक थकावट और कमजोरी लगना फेफड़ों में गांठ का संकेत हो सकता है। अगर आराम करने के बाद भी थकान और कमजोरी नहीं दूर हो रही तो इसे जरा भी अनदेखा न करें।

इतना ही नहीं कई दिनों तक खांसी आना भी फेफड़ों में गांठ का लक्षण हो सकता है। अगर यह खांसी कई हफ्ते और महीनों तक है तो गंभीर बीमारी हो सकती है। साथ ही फेफड़ों में गांठ होने पर सांस लेने में भी दिक्कत होती है। क्योंकि गांठ फेफड़ों के कार्यों को बाधित करती है। इससे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह कम हो जाता है जिससे सांस लेने में दिक्कत होतीहै।

सीने में दर्द की समस्या भी फेफड़ों में गांठ का कारण हो सकता है। यह दर्द हल्का और तेज हो सकता है। गहरी सांस लेने और खांसने और हंसने पर बढ़ सकता है। अगर आपको अपने शरीर में ये लक्षण नजर आ रहे है तो बिना समय गवाएं डॉक्टर्स से परामर्श लें।