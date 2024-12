Pilibhit Encounter: पीलीभीत में मारे गए तीन खालिस्तानी आतंकी, पुलिस चौकी पर ग्रेनेड से किया था हमला

Pilibhit Encounter: यूपी के पीलीभीत में तीन खालिस्तानी आतंकियों के मारे जाने की खबर है। यह तीनों पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर हमले के आरोपी थे। यूपी और पंजाब पुलिस की संयुक्त टीम के साथ एनकाउंटर में तीनों घाल हो गए थे। जिसके बाद तीनों की मौत हो गयी। मुठभेड़ के बाद आतंकियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं।

पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस मुठभेड़ की पुष्टि की है। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, “पाक प्रायोजित खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स (केजेडएफ) आतंकी मॉड्यूल के खिलाफ एक बड़ी सफलता… यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस के संयुक्त अभियान में तीन मॉड्यूल सदस्यों के साथ मुठभेड़ हुई, जिन्होंने पुलिस पार्टी पर गोलीबारी की थी। यह आतंकी मॉड्यूल पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस प्रतिष्ठानों पर ग्रेनेड हमलों में शामिल है।”

उन्होंने आगे लिखा, “पीलीभीत के थाना पूरनपुर के अधिकार क्षेत्र में पीलीभीत और पंजाब की संयुक्त पुलिस टीमों और मॉड्यूल के तीन सदस्य के बीच मुठभेड़ हुई, जो गुरदासपुर में एक पुलिस चौकी पर ग्रेनेड हमले में शामिल हैं। घायल व्यक्तियों को तत्काल उपचार के लिए सीएचसी पूरनपुर ले जाया गया। पूरे आतंकी मॉड्यूल का खुलासा करने के लिए जांच जारी है। दो एके राइफल और दो ग्लॉक पिस्तौल की बरामदगी।”

