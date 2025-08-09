पीएम मोदी ने अपने आवास पर मनाया रक्षा बंधन का पर्व, स्कूली बच्चों और महिलाओं ने बांधी राखी

PM Modi celebrated Raksha Bandhan: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अपने आधिकारिक आवास 7, लोक कल्याण मार्ग पर बच्चों के साथ रक्षाबंधन 2025 मनाया। इस मौके पर दिल्ली के विभिन्न स्कूलों से आए बच्चों ने प्रधानमंत्री मोदी को राखी बांधी। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं ने भी प्रधानमंत्री को प्रेम, सम्मान और आशीर्वाद के प्रतीक स्वरूप राखी बांधी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को यहां अपने आवास पर रक्षाबंधन मनाया, इस अवसर पर स्कूली बच्चों और आध्यात्मिक संगठन ब्रह्माकुमारी की सदस्यों ने उनकी कलाई पर राखी बांधी।प्रधानमंत्री मोदी ने प्रत्येक आगंतुक का व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया, बातचीत की और तस्वीरें खिंचवाईं। इस समारोह में भारत की सांस्कृतिक परंपराओं और महिला सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश डाला गया।

STORY | PM Modi celebrates Raksha Bandhan with school kids, Brahma Kumari members READ: https://t.co/gL903YYrNr https://t.co/MjXqprlDtR — Press Trust of India (@PTI_News) August 9, 2025

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर अपनी शुभकामनाएं साझा करते हुए हिंदी और अंग्रेजी में रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने लिखा, “रक्षा बंधन के विशेष अवसर पर शुभकामनाएं।”बता दें कि हिंदू श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला रक्षाबंधन भाई-बहन के पवित्र बंधन का प्रतीक है। राखी बाँधना बहन द्वारा अपने भाई के अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना का प्रतीक है, जबकि भाई हर परिस्थिति में उसकी रक्षा करने का वचन देता है।