PM मोदी फ्रांस और अमेरिका की चार दिवसीय यात्रा के लिए रवाना, जानें- भारत के लिए कितना अहम है ये दौरा

PM Modi embarks on 4-day visit to France, US: पीएम नरेंद्र मोदी आज सोमवार को फ्रांस और अमेरिका की चार दिवसीय यात्रा के लिए रवाना हुए हैं। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी सबसे पहले फ्रांस पहुंचेंगे, जहां पर वह एआई एक्शन समिट की सह-अध्यक्षता करने के लिए फ्रांस रवाना हुए। फ्रांस से, पीएम मोदी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के निमंत्रण पर संयुक्त राज्य अमेरिका की दो दिवसीय यात्रा पर जाएंगे।