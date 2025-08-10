  1. हिन्दी समाचार
  प्रधानमंत्री मोदी बेंगलुरु में यलो लाइन उद्घाटन के साथ वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंड़ी दिखा किया रवाना

प्रधानमंत्री मोदी बेंगलुरु में यलो लाइन उद्घाटन के साथ वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंड़ी दिखा किया रवाना

देश के प्रधानमंत्री मोदी ने कनार्टक के बेंगलुरु शहर को 15अगस्त से पहले ही दे दी वंदे भारत ट्रेन की बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री मोदी ने आज यहां वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखा कर शहर में वंदे भारत ट्रेनों का उपहार दिया है। इसके बाद मेट्रो की यलो लाइन का उद्घाटन भी किया।

बेंगलुरु। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने कनार्टक के बेंगलुरु शहर को 15अगस्त से पहले ही दे दी वंदे भारत ट्रेन की बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री मोदी ने आज यहां वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखा कर शहर में वंदे भारत ट्रेनों का उपहार दिया है। इसके बाद मेट्रो की यलो लाइन का उद्घाटन भी किया। बता दें ​कि आज प्रधानमत्री ने केएसआर बेंगलुरु रेलवे स्टेशन से एक नहीं तीन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

ये ट्रेनें केएसआर बेंगलुरु – बेलगावी, श्री माता वैष्णो देवी कटरा – अमृतसर और नागपुर (अजनी) – पुणे मार्गों पर चलेंगी। बताते चले कि यहां पर वंदे भारत ट्रेनों के लॉन्च होने के बाद भारत में अब वंदे भारत ट्रेनों की कुल संख्या 150 हो गई है पीएम मोदी ने बेंगलुरु को दी बड़ी सौगात, वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी, मेट्रो की यलो लाइन का किया उद्घाटन वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के बाद पीएम मोदी ने बेंगलुरु मेट्रो की 19 किलोमीटर लंबी येलो लाइन का भी उद्घाटन किया।

