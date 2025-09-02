माँ की गाली से भावुक हुए पीएम मोदी , कहा ''देश की मां-बहन-बेटियों का अपमान ....

  1. हिन्दी समाचार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माँ को गाली देने पर अपना फीडबैक दिया है। पीएम मोदी ने   आज बिहार की महिलाओं के लिए जीविका निधि सहकारी संघ की शुरुआत की।  उन्होंने इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया. वहीं उन्होने  माँ के ऊपर की गयी अभद्र टिप्पणी को लेकर जिक्र किया। पीएम ने कहा की ‘पीएम मोदी ने कहा, "मां ही तो हमारा संसार होती है, मां ही हमारा स्वाभिमान होती है. इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी. किसी बिहार के मेरे भाई-बहन ने कल्पना नहीं की होगी. हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की होगी."

Updated Date

उन्होंने कहा, “बिहार में आरजेडी, कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गईं. ये गालियां सिर्फ़ मेरी मां का अपमान नहीं है. ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है. मुझे पता है बिहार की हर मां, हर बेटी, हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा है. मैं जानता हूं इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ़ मेरे बिहार के लोगों को भी है.”प्रधानमंत्री ने कहा, “आखिर मैं भी एक बेटा हूं, जब इतनी सारी माताएं-बहनें मेरे सामने हैं तो आज मेरा दुख मैं आपको साझा कर रहा हूं, ताकि आप माताओं, बहनों के आशीर्वाद से मैं इसे झेल पाऊं.”

जानिए कब हुआ था ये मामला

बता दें बिहार में काँग्रेस और आरजेडी का एक कार्यकर्म चल रहा था इसी बीच एक युवक पीएम के माँ को लेकर अभद्र शब्द का उपयोग किया। जिसके बाद सियासी दलों में हलचल मच गयी।

 

