‘PM मोदी ने पिछले 10 सालों में हर भारतीय पत्रकार का किया बहिष्कार’, कर्नाटक के CM ने भाजपा पर साधा निशाना

CM Siddaramaiah on TV Anchors Boycott: विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ में शामिल दलों ने 14 मीडिया एंकर्स के शो में अपने प्रतिनिधियों को न भेजने के फैसले पर विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस मुद्दे पर अब भाजपा और विपक्षी गठबंधन आमने-सामने नजर आ रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया था कि विपक्षी गठबंधन 9 चैनलों में 14 एंकरों का बहिष्कार करके मीडिया को धमका रहा है। वहीं, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने नड्डा के हमलों पर पलटवार किया है।

सीएम सिद्धारमैया ने भाजपा और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, ‘श्री जेपी नड्डा, हम आपको मीडिया पर वास्तविक हमले का डेटा देंगे। आप शायद यह भूल गए होंगे, लेकिन भारत को यह आज भी याद है। जिन पत्रकारों को सच्चाई बताने के कारण गिरफ़्तार किया गया।’ उन्होंने इसी के साथ कई लोगों के नाम साझा किए हैं। उन्होंने आगे पूछा भाजपा का इस पर क्या कहना है?

Mr. @JPNadda avare,

We will give you the data on the actual attack on the media. You may have forgotten this, but INDIA still remembers it.

Journalists who were arrested for reporting the truth:

-Siddique Kappan

-Mohammed Zubair

-Ajit Ojha

-Jaspal Singh

-Sajad Gul… pic.twitter.com/2MvIeVkPoG

— Siddaramaiah (@siddaramaiah) September 15, 2023