PM मोदी ने मिज़ोरम की पहली रेलवे लाइन का किया उद्घाटन, बोले- वोट बैंक की राजनीति के कारण पूर्वोत्तर को भारी नुकसान हुआ

PM Modi addresses public rally virtually in Mizoram: पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मिज़ोरम की पहली रेलवे लाइन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंनी आइज़ोल को दिल्ली से जोड़ने वाली राज्य की पहली राजधानी एक्सप्रेस को हरी झंडी भी दिखाई। भारतीय रेलवे के इतिहास में सबसे चुनौतीपूर्ण मानी जाने वाली 8,070 करोड़ रुपये की बैराबी-सैरांग रेलवे लाइन को 2008-09 में मंजूरी दी गई थी और इसका निर्माण 2015 में शुरू हुआ था। वहीं, पीएम मोदी ने मिजोरम में वर्चुअली जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के कारण पूर्वोत्तर को भारी नुकसान उठाना पड़ा। जो पहले उपेक्षित थे, वे आज सबसे आगे हैं, और जो पहले हाशिए पर थे, वे आज मुख्यधारा में हैं।
पीएम मोदी ने मिज़ोरम के आइज़ोल में आयोजित जनसभा को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा, “लंबे समय से हमारे देश में कुछ राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति करते रहे हैं। उनका ध्यान हमेशा उन जगहों पर रहा जहां ज़्यादा वोट और सीटें थीं। मिज़ोरम जैसे राज्य सहित पूरे पूर्वोत्तर को इस रवैये से बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन हमारा दृष्टिकोण बहुत अलग है। जो पहले उपेक्षित थे, वे अब सबसे आगे हैं। जो कभी हाशिए पर थे, वे अब मुख्यधारा में हैं।” उन्होंने कहा कि केंद्र पिछले 11 वर्षों से पूर्वोत्तर के विकास के लिए काम कर रहा है, यह क्षेत्र अब भारत का विकास इंजन है। ‘एक्ट ईस्ट’ नीति में मिज़ोरम की अहम भूमिका निभाई है, कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट परियोजना और रेलवे लाइनें राज्य को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ेंगी। पूर्वोत्तर उद्यमिता का प्रमुख केंद्र बन रहा है; इस क्षेत्र में 4,500 स्टार्टअप और 25 इनक्यूबेटर कार्यरत हैं।
पीएम ने कहा, ‘हमारी एक्ट ईस्ट नीति और उभरते उत्तर-पूर्व आर्थिक गलियारे, दोनों में मिज़ोरम की महत्वपूर्ण भूमिका है। कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जैसी परियोजनाओं के साथ, मिज़ोरम जल्द ही दक्षिण-पूर्व एशिया के माध्यम से बंगाल की खाड़ी से सीधे जुड़ जाएगा। यह बेहतर कनेक्टिविटी न केवल उत्तर-पूर्व में, बल्कि दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भी व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देगी… भारत खेलों का एक वैश्विक केंद्र भी बन रहा है, जो बदले में खेल अर्थव्यवस्था के विकास को गति दे रहा है। खेलों, विशेष रूप से फ़ुटबॉल में अपनी समृद्ध परंपरा के साथ, मिज़ोरम ने कई चैंपियन खिलाड़ी दिए हैं और खेल प्रतिभाओं को पोषित करना जारी रखे हुए है। हमारी खेल नीतियाँ मिज़ोरम जैसे राज्यों के लाभ के लिए बनाई गई हैं।’