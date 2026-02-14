PM मोदी ने असम के मोरन में नॉर्थईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का किया उद्घाटन

PM Modi’s Assam visit : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को असम के एक दिन के दौरे पर चाबुआ एयरफील्ड पहुंचे, जहां उन्होंने 5,500 करोड़ रुपये से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किया। इसके साथ ही उन्होंने मोरन में नॉर्थईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने असम के मोरन में C-130J एयरक्राफ्ट से नॉर्थईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर ऐतिहासिक लैंडिंग की। डिब्रूगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पारंपरिक असमिया ‘गमोसा’ और ‘जापी’ से सम्मानित किया। इस मौके पर IAF चीफ एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह भी मौजूद थे।

IAF के सुखोई Su-30MKI और राफेल फाइटर जेट्स ने डिब्रूगढ़ के मोरन बाईपास पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी (ELF) से उड़ान भरी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के हवाई दबदबे को देखा। अधिकारियों ने बताया कि 100 करोड़ रुपये का ELF, जो मोरन बाईपास पर 4.2 km का मज़बूत हिस्सा है, जिसका उद्घाटन PM ने किया था। यह IAF के लड़ाकू विमानों और ट्रांसपोर्ट विमानों के लिए एक स्ट्रेटेजिक और मल्टी-फंक्शनल रनवे के तौर पर काम करेगा, जिससे डिफेंस, लॉजिस्टिक्स और आपदा से निपटने में मदद मिलेगी।