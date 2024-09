इजरायल से तनाव के बीच फिलिस्तीनी राष्ट्रपति से मिले PM मोदी; भारत के समर्थन का दिलाया भरोसा

PM Modi met Palestinian President: मध्य पूर्व में फिलिस्तीन के साथ ही इजरायल और लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के बीच युद्ध जैसे हालात बनते जा रहे हैं। इसी बीच भारत के पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने सोमवार को न्यूयॉर्क में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास (Palestinian President Mahmoud Abbas) से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने गाजा में मानवीय स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए फिलिस्तीन को भारत का निरंतर समर्थन मिलने का भरोसा दिलाया है।

फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा, “न्यूयॉर्क में राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की। क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। फिलिस्तीन के लोगों के साथ दीर्घकालिक मित्रता को और मजबूत करने के लिए विचारों का आदान-प्रदान किया।” इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस मुलाकात को लेकर लिखा, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने गाजा में मानवीय स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की, साथ ही फिलिस्तीन के लोगों को लिए भारत से हमेशा समर्थन की बात कही।’

Met President Mahmoud Abbas in New York. Reiterated India’s support for early restoration of peace and stability in the region. Exchanged views of further strengthening long standing friendship with the people of Palestine. pic.twitter.com/LnmAm7dDax

