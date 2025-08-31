‘मन की बात’ में पीएम मोदी बोले- बाढ़ और भूस्खलन में NDRF-SDRF के जवानों ने दिन-रात मेहनत करके लोगों को बचाया

PM Modi Speech in Mann ki Baat Episode 125: पीएम नरेंद्र मोदी ने हर महीने के आखिरी रविवार की तरह आज मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों को संबोधित किया। इस रेडियो कार्यक्रम के 125वें संस्करण में पीएम मोदी ने उत्तर भारत में तेज बारिश के कारण मैच भीषण तबाही का जिक्र करते हुए NDRF-SDRF के जवानों के बचाव कार्य की सराहना की है। उन्होंने कहा, “हमने बाढ़ और भूस्खलन से भयंकर तबाही देखी है। कहीं घर तबाह हो गए, कहीं खेत डूब गए, परिवार सामूहिक रूप से बर्बाद हो गए, कहीं पानी के तेज़ बहाव में पुल बह गए, सड़कें बह गईं; लोगों का जीवन संकट में पड़ गया… जहाँ भी संकट आया, हमारे NDRF-SDRF के जवान, दूसरे सुरक्षा बल, सभी ने दिन-रात मेहनत करके लोगों को बचाया।”

मन की बात में पीएम मोदी ने कहा, “साथियों, दूसरा आयोजन जिसने ध्यान खींचा, वह था देश का पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, और वह भी श्रीनगर की डल झील में आयोजित किया गया। सचमुच, इस तरह के फेस्टिवल के आयोजन के लिए यह कितनी खास जगह है। इसका उद्देश्य जम्मू-कश्मीर में वाटर स्पोर्ट्स को और अधिक लोकप्रिय बनाना है। इसमें पूरे भारत से 800 से ज़्यादा एथलीटों ने हिस्सा लिया। महिला एथलीट भी पीछे नहीं रहीं… उनकी भागीदारी भी लगभग पुरुषों के बराबर रही। मैं इसमें भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई देना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश को विशेष बधाई, जिसने सबसे ज़्यादा पदक जीते, उसके बाद हरियाणा और ओडिशा का स्थान रहा।”

उन्होंने आगे कहा, “मेरे प्यारे देशवासियो, आपने UPSC का नाम तो सुना ही होगा। यह संस्था देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक, सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करती है। हम सभी ने सिविल सेवा के टॉपर्स से कई प्रेरक कहानियाँ सुनी हैं। ये युवा कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई करते हैं और अपनी कड़ी मेहनत से इस सेवा में स्थान पाते हैं – लेकिन साथियो, UPSC परीक्षा का एक और सच भी है। ऐसे हज़ारों उम्मीदवार होते हैं जो बहुत काबिल होते हैं; उनकी मेहनत किसी से कम नहीं होती, फिर भी वे थोड़े से अंतर से फाइनल लिस्ट तक नहीं पहुँच पाते। इन उम्मीदवारों को दूसरी परीक्षाओं की नए सिरे से तैयारी करनी पड़ती है। इसमें उनका समय और पैसा दोनों खर्च होता है। इसीलिए, अब ऐसे मेहनती छात्रों के लिए एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म बनाया गया है और इसका नाम है ‘प्रतिभा सेतु’। ‘प्रतिभा सेतु’ उन उम्मीदवारों का डेटा संग्रहीत करता है जिन्होंने यूपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं के सभी चरण तो पास कर लिए, लेकिन उनका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आया।”

पीएम मोदी ने कहा, “मेरे प्यारे देशवासियो, आज पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर है। पूरी दुनिया भारत में छिपी संभावनाओं पर नज़र गड़ाए हुए है। मैं इससे जुड़ा एक सुखद अनुभव आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। आप जानते ही हैं कि आजकल पॉडकास्ट का चलन है। अलग-अलग लोग अलग-अलग विषयों से जुड़े पॉडकास्ट देखते और सुनते हैं। हाल ही में, मैंने भी कुछ पॉडकास्ट में हिस्सा लिया था। ऐसा ही एक पॉडकास्ट दुनिया की बेहद मशहूर पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन के साथ था।”

उन्होंने कहा, “उस पॉडकास्ट में बहुत सी बातों पर चर्चा हुई और दुनिया भर के लोगों ने उसे सुना। और जब पॉडकास्ट पर चर्चा हो रही थी, तो मैंने बातचीत में एक विषय उठाया था। एक जर्मन खिलाड़ी ने वो पॉडकास्ट सुना और उसका ध्यान मेरी बातों पर केंद्रित था… आप सोच रहे होंगे कि मोदी जी ने पॉडकास्ट में ऐसा कौन सा विषय बताया, जिससे एक जर्मन खिलाड़ी प्रेरित हुआ… वो विषय क्या था – आपको याद दिला दूँ, वैसे पॉडकास्ट में मैंने मध्य प्रदेश के शहडोल के एक फुटबॉल क्रेज से जुड़े गाँव का वर्णन किया था। दरअसल, दो साल पहले मैं शहडोल गया था और वहाँ के फुटबॉल खिलाड़ियों से मिला था। पॉडकास्ट के दौरान, एक सवाल के जवाब में मैंने शहडोल के फुटबॉल खिलाड़ियों का भी ज़िक्र किया था। यही बात जर्मन फुटबॉल खिलाड़ी और कोच डाइटमार बेयर्सडॉर्फर ने भी सुनी थी। शहडोल के युवा फुटबॉल खिलाड़ियों की जीवन यात्रा ने उन्हें बहुत प्रभावित और प्रेरित किया।”

रेडियो कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, “मेरे प्यारे देशवासियो, सूरत के रहने वाले जितेंद्र सिंह राठौर के बारे में जानकर आपको बहुत खुशी होगी। आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जितेंद्र सिंह राठौर एक सुरक्षा गार्ड हैं और उन्होंने एक अद्भुत पहल की है जो हर देशभक्त के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। पिछले कुछ वर्षों से, वे उन सभी सैनिकों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं जिन्होंने माँ भारती की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी है।” उन्होंने कहा, “मेरे प्यारे देशवासियो, आजकल आपने अक्सर घरों की छतों पर, बड़ी-बड़ी इमारतों पर, सरकारी दफ्तरों में, सौर ऊर्जा के पैनल चमकते देखे होंगे। लोग अब इसका महत्व समझ रहे हैं और इसे खुले मन से अपना रहे हैं। हमारे देश पर सूर्य देव की इतनी कृपा है… तो क्यों न हम उनकी ऊर्जा का पूरा उपयोग करें?”