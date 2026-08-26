PM मोदी ने बालेंद्र शाह से की बात, कहा-भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार

नई दिल्ली। उत्तरी नेपाल की भोटे कोशी नदी में बुधवार को आई अचानक भीषण बाढ़ से तबाही मच गयी है। भीषण बाढ़ से बड़ी संख्या में लोग लातपा हो गए हैं। लापता लोगों में 291 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, जिनमें 105 भारतीय और 93 नेपाली नागरिक हैं। इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि, भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और नेपाल में बाढ़ से हुई जान-माल की हानि पर संवेदना व्यक्त की। इस मुश्किल समय में भारत के लोग नेपाल में अपने भाई-बहनों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। हमारी टीमें बचाव और राहत कार्यों के लिए मिलकर काम कर रही हैं।

Spoke to Prime Minister Balendra Shah and conveyed condolences on the loss of lives due to the floods in Nepal. The people of India stand in solidarity with their sisters and brothers in Nepal at this difficult time. India is ready to provide all possible humanitarian… — Narendra Modi (@narendramodi) August 26, 2026 पढ़ें :- Nepal floods : नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ ने मचाई तबाही; 1000 लोगों के बहने की आशंका

बता दें कि, नेपाल में आई इस विनाशकारी बाढ़ से नदी किनारे बसे इलाकों में भारी तबाही हुई और कम से कम एक दर्जन जलविद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। अधिकारियों ने बताया कि तिब्बत की ओर से सुबह करीब नौ बजे भोटे कोशी नदी में बाढ़ आई। उन्होंने बताया कि अचानक आई बाढ़ से रसुवा और धादिंग जिलों के अलावा काठमांडू के दक्षिण-पश्चिम में स्थित नुवाकोट जिला भी प्रभावित हुआ।