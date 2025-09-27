PM मोदी आज ओडिशा का करेंगे दौरा, झारसुगुड़ा में 50,000 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ

PM to visit Odisha: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) आज यानी 27 सितंबर को ओडिशा का दौरा करेंगे। सुबह लगभग 11:30 बजे, वह झारसुगुड़ा में 60,000 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये परियोजनाएँ दूरसंचार, रेलवे, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास, ग्रामीण आवास आदि क्षेत्रों से जुड़ी हैं।

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर जारी बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री झारसुगुड़ा में 60,000 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। ये परियोजनाएं दूरसंचार, रेलवे, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास और ग्रामीण आवास सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई हैं। राष्ट्रीय संचार अवसंरचना को बढ़ावा देते हुए, प्रधानमंत्री स्वदेशी तकनीक से निर्मित लगभग 37,000 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 97,500 से अधिक मोबाइल 4जी टावरों का उद्घाटन करेंगे। जिससे दूरदराज, सीमावर्ती और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 26,700 से अधिक संपर्कविहीन गांवों को भी कनेक्शन मिलेगा। इसके अलावा, प्रधानमंत्री आठ आईआईटी के विस्तार की आधारशिला रखेंगे, जिससे अगले चार वर्षों में 10,000 नए छात्रों के लिए क्षमता सृजित होगी। वह तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास को मजबूत करने के लिए ओडिशा सरकार की कई पहलों का शुभारंभ भी करेंगे।