पीएम मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री को दिया बेहद खास तोहफा, तस्वीर आयी सामने

PM Modi's gift to Prime Minister of Japan: पीएम नरेंद्र की दो दिवसीय जापान यात्रा सम्पन्न हो गयी है। अब वह तियानजिन में SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन के लिए रवाना हो चुके हैं। इस बात की जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दी है। वहीं, पीएम मोदी की जापान यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक मेलजोल भी देखने को मिला। साथ ही पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा को एक खास तोहफा भी दिया है। जिसकी तस्वीर सामने आयी है।
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा को पीएम मोदी ने उपहार के रूप में ‘चॉपस्टिक्स के साथ रेमन बाउल’ दिया है। चांदी की चॉपस्टिक्स से सजे ये विंटेज कीमती पत्थर के बाउल भारतीय कलात्मकता और जापानी पाक कला का एक अनूठा संगम हैं। चार छोटे बाउल्स और चाँदी की चॉपस्टिक्स के साथ एक बड़े भूरे रंग के मूनस्टोन बाउल से सुसज्जित, यह बाउल जापान के डोनबुरी और सोबा अनुष्ठानों से प्रेरित है। आंध्र प्रदेश से प्राप्त यह मूनस्टोन, व्यस्कता से चमकता है और प्रेम, संतुलन और सुरक्षा का प्रतीक है, जबकि मुख्य बाउल का आधार मकराना संगमरमर से बना है जिसमें राजस्थान की पारंपरिक परचिन कारी शैली में अर्ध-कीमती पत्थर जड़े हुए हैं।
बता दें कि जापान में अपनी यात्रा के अंतिम दिन पीएम मोदी और जापानी प्रधानमंत्री ने टोक्यो इलेक्ट्रॉन फ़ैक्टरी का दौरा किया, जहाँ उन्होंने प्रशिक्षण कक्ष और उत्पादन नवाचार प्रयोगशाला का दौरा किया और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने शिंकानसेन बुलेट ट्रेन से सेंडाई की यात्रा की।
PM Modi's gift to Prime Minister of Japan: Ramen Bowls with Chopsticks
The Vintage Precious Stone Bowls set with Silver Chopsticks is a blend of Indian artistry and Japanese culinary tradition. Featuring a large brown moonstone bowl with four smaller ones and silver chopsticks,… pic.twitter.com/OgdBCEQxkM
