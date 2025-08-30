  1. हिन्दी समाचार
  3. राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने पर सलमान को पुलिस ने पकड़ा, कान पकड़ मांगने लगा था माफी

राष्ट्रीय ध्वज का आपमान करने के ​मामले पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। युवक ने सौशल मीडिया पर एक वीडियो डाला था, जिसमें उसने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया था। सौशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े जाने पर आरोपी ने कान पकड़ कर पुलिस से माफी मांगने लगा।

By Satish Singh 
Updated Date

रायबरेली। राष्ट्रीय ध्वज का आपमान करने के ​मामले पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। युवक ने सौशल मीडिया पर एक वीडियो डाला था, जिसमें उसने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया था। सौशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े जाने पर आरोपी ने कान पकड़ कर पुलिस से माफी मांगने लगा। वहीं पुलिस ने आरोपी युवक पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने पर लोगों में काफी आक्रोश था। लोगों ने आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की थी।

बता दे की इंटरनेट मीडिया पर बीते दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में एक युवक राष्ट्रीय ध्वज को जमीन पर घसीटते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद लोग आक्रोशित हो गए और आरोपित को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। मामले को संज्ञान में लेते हुए रायबरेली पुलिस अधीक्षक डा यशवीर सिंह ने जांच के आदेश दिए। एसपी ने निर्देश पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जनपद रायबरेली के शिवगढ़ के पाठ कौली मजरे रायपुर निवासी सलमान को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच के दौरान जब आरोपित तक पहुंची तो वह कान पकड़कर माफी मांगने लगा। जिसका वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। थानाध्यक्ष शिवगढ़ विंध्य विनय का कहना है कि आरोपित सलमान के विरुद्ध राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

