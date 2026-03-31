पूनम पांडे बनने वाली हैं मांं! बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए एक्ट्रेस ने शेयर कीं तस्वीरें

नई दिल्ली: एक्ट्रेस पूनम पांडे (Actress Poonam Pandey) ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट से मंगलवार को इंस्टाग्राम पर अपनी दो तस्वीरें शेयर कीं। पहली तस्वीर में, वह अपनी टी-शर्ट ऊपर करके अपना बेबी बंप दिखा रही हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में, उन्होंने टी-शर्ट नीचे कर ली है, लेकिन कैमरे के लिए उनका बेबी बंप अभी भी साफ दिख रहा है। कैप्शन में, उन्होंने बस एक प्रेग्नेंट महिला, एक दूध की बोतल और एक बच्चे का इमोजी डाला है।

ये एआई तस्वीर है, मजाक है या इसके पीछे कोई मसैजे छिपा है ये तो पूनम पांडे (Poonam Pandey)ही जानें। पोस्ट पूनम ने खुद अपने अकाउंस से शेयर की है तो कहा जा सकता है कि वह प्रेग्नेंट हैं। अब जब तक इस मामले में कोई दूसरी अपडेट नहीं आ जाती तब तक तो ये माना ही जा सकता है कि एक्ट्रेस प्रेग्नेंट हैं और अपने पहले बच्चे को वेलकम करने के इंतजार में हैं।

क्या सच में प्रेगनेंट हैं पूनम पांडे?

पूनम पांडे ने प्रेगनेंसी की खबर खुद शेयर की लेकिन तब भी यकीन करना थोड़ा मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि पूनम एक बार अपनी मौत का ढोंग भी रचा चुकी हैं। पूनम को लेकर खबर आई थी कि कैंसर से उनका निधन हो गया है। खबर बुरी तरह वायरल हुई। लोगों ने इस खबर को इस कदर सच माना की उनके करीबी दोस्त भी श्रद्धांजलि देने लगे थे। उनके करीबी एजाज खान ने तो घरवालों तक पर शक जता दिया था। हालांकि बाद में बता चला कि ये कैंसर अवेयरनेस के तहत किया गया एक स्टंट था। इसे कई लोगों ने काफी नेगेटिव तरीके से लिया क्योंकि किसी की मौत की खबर मजाक नहीं होती। पूनम ने खुद सामने आकर बताया था कि वह ठीक हैं और बस अवेयरनेस के लिए ऐसा किया था।

पूनम अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स, खासकर ट्विटर के ज़रिए सुर्खियों में आईं, जब उन्होंने अपनी सेमी-न्यूड तस्वीरें पोस्ट करना शुरू किया। मीडिया की नज़रों में वह तब आईं जब उन्होंने वादा किया था कि अगर भारतीय क्रिकेट टीम 2011 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतती है, तो वह टीम के लिए कपड़े उतार देंगी। 2017 में, पूनम पांडे ने “पांडे ऐप” नाम से एक मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया, जिसमें एडल्ट कंटेंट होता था। 2020 में उन्होंने अपने लंबे समय के बॉयफ्रेंड सैम अहमद बॉम्बे से शादी कर ली।

COVID-19 महामारी के कारण शादी निजी तौर पर करनी पड़ी थी। बाद में उन्होंने सैम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि सैम ने उनके साथ छेड़छाड़ की, उन्हें धमकाया और उन पर हमला किया। सैम को गोवा में गिरफ्तार किया गया था। यह घटना दक्षिण गोवा के कानाकोना गांव में हुई थी, जहाँ पूनम एक फिल्म की शूटिंग कर रही थीं। इसके कुछ ही समय बाद वे अलग हो गए। खबरों के मुताबिक, पूनम ने अपने चार साल के इस रिश्ते को काफी दर्दनाक बताया, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ा था। बाद में उन्होंने सैम से तलाक ले लिया और इसका कारण उनके साथ हुई ज़बरदस्त शारीरिक हिंसा को बताया। पूनम आखिरी बार “लॉक अप: बैडऐस जेल, अत्याचार खेल!” में नज़र आई थीं। कंगना रनौत द्वारा होस्ट किया गया, जिसमें मुनव्वर फारूकी विजेता बनकर उभरे।