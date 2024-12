भारतीय पादरी जॉर्ज जैकब कूवाकाड रोमन कैथोलिक चर्च के कार्डिनल बने ,पीएम मोदी बोले- भारत के लिए खुशी और गर्व की बात

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने रविवार को कहा कि भारतीय पादरी जॉर्ज जैकब कूवाकाड (Indian priest George Jacob Koovakad) को पोप फ्रांसिस द्वारा रोमन कैथोलिक चर्च (Roman Catholic Church) का कार्डिनल बनाया जाना भारत के लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि जॉर्ज कार्डिनल कूवाकाड (George Jacob Koovakad) ने ईसा मसीह के अनुयायी के रूप में मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि यह भारत के लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है! माननीय जॉर्ज जैकब कूवाकाड को पोप फ्रांसिस (Pope Francis) द्वारा रोमन कैथोलिक चर्च (Catholic Church) का कार्डिनल बनाए जाने पर मुझे बहुत खुशी है।

It is a matter of immense pride for India that Archbishop George Koovakad will be created as a Cardinal by His Holiness Pope Francis.

The Government of India sent a delegation led by Union Minister Shri George Kurian to witness this Ceremony.

Prior to the Ceremony, the Indian… pic.twitter.com/LPgX4hOsAW

