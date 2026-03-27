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रामनवमी पर फिल्म वाल्मीकि रामायण का पोस्टर जारी, जाने कब होगी फिल्म रिलीज

फ़िल्म वाल्मीकि रामायण के मेकर्स ने फ़िल्म का पहला लुक पोस्टर शेयर किया है, जिससे फ़िल्म के शौकीनों को फ़िल्म की भक्तिमय थीम की एक झलक मिली है। यह पहला लुक पोस्टर मेकर्स ने गुरुवार को राम नवमी के मौके पर शेयर किया। इस तस्वीर में भगवान राम के चरण दिखाए गए हैं, जिनका भारतीय परंपरा में गहरा महत्व है।

By Satish Singh 
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नई दिल्ली। फ़िल्म वाल्मीकि रामायण के मेकर्स ने फ़िल्म का पहला लुक पोस्टर शेयर किया है, जिससे फ़िल्म के शौकीनों को फ़िल्म की भक्तिमय थीम की एक झलक मिली है। यह पहला लुक पोस्टर मेकर्स ने गुरुवार को राम नवमी के मौके पर शेयर किया। इस तस्वीर में भगवान राम के चरण दिखाए गए हैं, जिनका भारतीय परंपरा में गहरा महत्व है। यह तस्वीर आस्था, विनम्रता और किसी पवित्र यात्रा को शुरू करने से पहले आशीर्वाद लेने की भावना को दर्शाती है। पोस्टर के साथ मेकर्स ने दर्शकों के सामने पहला लुक पेश करते हुए एक कैप्शन भी शेयर किया। उसमें लिखा था कि जब तक पहाड़ खड़े हैं और नदियां बहती रहेंगी, रामायण जीवित रहेगी।

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इस फ़िल्म का निर्देशन नेशनल अवॉर्ड विजेता फ़िल्ममेकर भावना तलवार ने किया है। इसमें इंडस्ट्री की एक मज़बूत टीम एक साथ आई है। साबू सिरिल के साथ-साथ, सिनेमैटोग्राफ़र बिनोद प्रधान और साउंड डिज़ाइनर रेसुल पुकुट्टी भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। लेखक आनंद नीलकंठन और चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने भी फ़िल्म पर काम किया है ताकि कहानी ज़मीन से जुड़ी और प्रामाणिक बनी रहे। पहला लुक बताता है कि यह फ़िल्म रामायण को आस्था और सांस्कृतिक मूल्यों पर ज़ोर देते हुए पेश करेगी। ऐसा लगता है कि मेकर्स एक सरल लेकिन सार्थक प्रस्तुति के ज़रिए दर्शकों से जुड़ने का लक्ष्य बना रहे हैं। फिल्म वाल्मीकि रामायण दो अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है।

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