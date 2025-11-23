अभिनेता प्रभास और तृप्ति डिमरी की बहुप्रतीक्षित फिल्म स्पिरिट ऑफिशियली आई फ्लोर पर, मुहूर्त में मेगा स्टार चिरंजीवी हुए शामिल

नई दिल्ली। फिल्ममेकर संदीप रेड्डी वांगा (Filmmaker Sandeep Reddy Vanga) की बहुप्रतीक्षित फिल्म स्पिरिट (film spirit) ऑफिशियली फ्लोर पर आ गई है। इस फिल्म में अभिनेता प्रभास (actor prabhas) लीड रोल में हैं। रविवार को मेकर्स ने फिल्म के मुहूर्त की तस्वीरों के साथ इस खबर को कन्फर्म किया। टीम में मेगास्टार चिरंजीवी (Megastar Chiranjeevi) भी शामिल हुए, जो मुहूर्त पूजा में स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर मौजूद थे। एक शानदार फिल्म की शुरुआत है, जिसे भूषण कुमार ने प्रोड्यूस किया है और ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने डायरेक्ट किया है। मुहूर्त पूजा में तृप्ति डिमरी, भूषण कुमार, संदीप रेड्डी वांगा, प्रणय रेड्डी वांगा और शिव चानना मौजूद थे।

सोशल मीडिया पर जारी पहली तस्वीर में टीम पूजा के लिए इकट्ठा होती दिख रही है, जिसमें डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा, प्रोड्यूसर भूषण कुमार, एक्टर त्रिप्ति डिमरी (Producer Bhushan Kumar, Actor Tripti Dimri) और अन्य शामिल हैं। वहीं प्रभास सेरेमनी से गायब दिखे। प्रभास और तृप्ति डिमरी के अलावा, फिल्म में विवेक ओबेरॉय और प्रकाश राज (Vivek Oberoi and Prakash Raj) जैसे एक्टर भी अहम किरदारों में हैं। पहले दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) फिल्म में फीमेल लीड रोल करने वाली थीं। हालांकि, शेड्यूल में दिक्कतों की वजह से, उन्होंने यह प्रोजेक्ट छोड़ दिया, जो आखिरकार तृप्ति डिमरी के पास आ गया। इस साल अक्टूबर में, डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने फिल्म का ऑडियो टीज़र तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम (Telugu, Hindi, Tamil, Kannada and Malayalam) में शेयर किया था, जिसमें प्रकाश राज और विवेक को अहम कास्ट मेंबर के तौर पर दिखाया गया। ऑडियो टीज़र से पता चलता है कि प्रभास एक आइपीएस ऑफिसर का रोल कर रहे हैं जो अभी जेल में है। टीज़र प्रभास की लाइन के साथ खत्म होता है, बचपन से ही, मेरी एक बुरी आदत है। भूषण कुमार की टी-सीरीज़ (t-series) और संदीप की भद्रकाली पिक्चर्स (Sandeep’s Bhadrakali Pictures) के बीच कोलेबोरेशन से बनी ‘स्पिरिट’ 2026 में रिलीज़ होने वाली है।