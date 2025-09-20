राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची गया: करेंगी श्री विष्णुपाद मंदिर में पूजा- अर्चना

पटना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) शनिवार को बिहार के गया जी में श्री विष्णुपद मंदिर (Sri Vishnupada Temple) में पूजा-अर्चना करने पहुँचीं। उनके आगमन पर, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (Bihar Governor Arif Mohammad Khan), केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी (Union Minister for Micro, Small and Medium Enterprises Jitan Ram Manjhi) और बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेम कुमार (Dr. Prem Kumar, Cooperation Minister of Bihar Government) ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के गया आगमन पर उनका स्वागत किया।

बिहार पर्यटन विभाग के अनुसार, विष्णुपद मंदिर (Sri Vishnupada Temple) भगवान विष्णु को समर्पित एक प्राचीन हिंदू तीर्थस्थल है। यह भगवान विष्णु के पवित्र पदचिह्न के लिए प्रसिद्ध है, जो एक चट्टान में विराजमान हैं। यह मंदिर पूर्वजों के मोक्ष के लिए एक हिंदू अनुष्ठान पिंडदान करने का भी एक प्रमुख स्थल है। मंदिर का नदी के किनारे स्थित होना और स्थापत्य की भव्यता इसे एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थल बनाती है। वेबसाइट के अनुसार, यह मंदिर 1787 में रानी अहिल्याबाई (Queen Ahilyabai) ने फल्गु नदी के तट पर बनवाया था। लोगों का मानना ​​है कि भगवान विष्णु ने गयासुर की छाती पर पैर रखकर उसका वध किया था। गया जी अपने धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। पितृपक्ष के दौरान हर साल दुनिया भर से लाखों पर्यटक अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करने गया आते हैं। यह शहर प्राचीन मगध साम्राज्य का एक अंग था। बिहार के दूसरे सबसे बड़े शहर का वर्णन रामायण और महाभारत में मिलता है, जहां भगवान राम अपने पिता दशरथ का पिंडदान करने गया जी गए थे। यह गौतम बुद्ध के ज्ञानोदय का भी साक्षी है। बोधगया भी यहीं स्थित है, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र बौद्ध तीर्थस्थलों में से एक है। यहीं, एक बरगद के पेड़, बोधि वृक्ष के नीचे, गौतम बुद्ध को सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ था और वे बुद्ध बने थे।