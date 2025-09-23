राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इजराइली समकक्ष इसका हर्जोग की दी यहूदी नव वर्ष की शुभकामनाएं

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) ने मंगलवार को अपने इज़राइली समकक्ष इसाक हर्ज़ोग (Israeli counterpart Isaac Herzog) और वैश्विक यहूदी समुदाय को यहूदी नव वर्ष ‘रोश हशनाह’ के अवसर पर शुभकामनाएं दीं। राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी के लिए शांति, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। मुर्मू ने एकस पर पोस्ट करते हुए कहा कि महामहिम इसाक हर्जोग भारत सरकार और भारत के लोगों की ओर से, मैं आपको और यहूदी समुदाय को हार्दिक की शुभकामनाएं देता हूं। नव वर्ष सभी के लिए शांति, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की शुरुआत करे।

सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने भी इस अवसर पर अपने इज़राइली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू को शुभकामनाएं दीं थी। शाना तोवा मेरे मित्र प्रधानमंत्री नेतन्याहू और इज़राइल के लोगों और दुनिया भर के यहूदी समुदाय को हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि सभी को शांति, आशा और अच्छे स्वास्थ्य से भरे नए साल की शुभकामनाएं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार को शुभकामनाएं दीं। उन्होने कहा कि नया साल सभी के लिए शांति, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लाए।

यहूदी कैलेंडर वर्ष 5786 की शुरुआत को चिह्नित करते हुए, रोश हशनाह यहूदी धर्म में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह उच्च पवित्र दिनों की शुरुआत का भी संकेत देता है और इसे दो दिनों तक विस्तारित आराधनालय सेवाओं, पारिवारिक समारोहों और चिंतन और पश्चाताप की प्रार्थनाओं के साथ मनाया जाता है। यहूदी परंपरा के अनुसार, रोश हशनाह को वह दिन माना जाता है, जब ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों का मूल्यांकन करता है और जीवन की पुस्तक में आने वाले वर्ष के लिए उनके भाग्य को अंकित करता है। ये दिन यहूदी धर्म में पवित्र माने जाते हैं और आत्मनिरीक्षण, आध्यात्मिक नवीनीकरण और क्षमा मांगने के लिए समर्पित होते हैं।