  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. राष्ट्रपति मुर्मू और PM मोदी ने चित्रदुर्ग हादसे पर जताया दुख, पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान

राष्ट्रपति मुर्मू और PM मोदी ने चित्रदुर्ग हादसे पर जताया दुख, पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान

Karnataka Accident: कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां हिरियूर तालुक में गोरलाथू गांव के पास नेशनल हाईवे 48 पर कंटेनर लॉरी और स्लीपर बस की भीषण टक्कर हो गयी। इस टक्कर के बाद बस में आग लग गयी। हादसे में जलकर कम से कम 9 लोगों की मौत की खबर है। जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दर्दनाक हादसे पर दुख जताया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों और घायलों को अनुग्रह राशि (मुआवजा) देने का ऐलान किया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Karnataka Accident: कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां हिरियूर तालुक में गोरलाथू गांव के पास नेशनल हाईवे 48 पर कंटेनर लॉरी और स्लीपर बस की भीषण टक्कर हो गयी। इस टक्कर के बाद बस में आग लग गयी। हादसे में जलकर कम से कम 9 लोगों की मौत की खबर है। जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दर्दनाक हादसे पर दुख जताया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों और घायलों को अनुग्रह राशि (मुआवजा) देने का ऐलान किया है।

पढ़ें :- Karnataka Accident: कंटेनर लॉरी से टक्कर के बाद स्लीपर बस में लगी आग, जलकर कम से कम 9 लोगों की मौत, कई की हालत नाजुक

राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बस में आग लगने की दुखद घटना से बहुत दुख हुआ, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं।”

पढ़ें :- VB-G RAM G : विकसित भारत-जी राम जी विधेयक बना कानून, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी

पीएमओ ने पीएम मोदी की ओर से एक बयान जारी करते हुए एक्स पोस्ट में लिखा, “कर्नाटक के चित्रदुर्ग ज़िले में हुए हादसे में लोगों की जान जाने से बहुत दुख हुआ। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति संवेदनाएं। घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हों। PMNRF की ओर से हर मृतक के परिवार को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।”

पढ़ें :- Alluri Bus Accident: आंध्र-प्रदेश में श्रद्धालुओं को लेकर जा रही बस खाई में गिरी, 9 लोगों की मौत; राष्ट्रपति ने जताया दुख

कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, “चित्रदुर्ग के पास एक लॉरी और बस के बीच हुए भयानक हादसे में कई यात्रियों के जिंदा जलने की दुखद खबर सुनकर दिल कांप गया है। यह दिल तोड़ने वाला है कि क्रिसमस की छुट्टियों में अपने गांवों की ओर जा रहे लोगों का सफर इतने दुखद अंत के साथ खत्म हुआ। हादसे के कारण का पता लगाने के लिए पूरी जांच की जानी चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूं कि मृतकों की आत्मा को शांति मिले। मैं भी उन परिवारों के दुख में शामिल हूं जिन्होंने इस हादसे में अपने प्रियजनों को खो दिया।”

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

राष्ट्रपति मुर्मू और PM मोदी ने चित्रदुर्ग हादसे पर जताया दुख, पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान

राष्ट्रपति मुर्मू और PM मोदी ने चित्रदुर्ग हादसे पर जताया दुख, पीड़ितों...

Merry Christmas: पीएम मोदी दिल्ली के कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन की प्रार्थना सभा में हुए शामिल

Merry Christmas: पीएम मोदी दिल्ली के कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन की...

उन्नाव दुष्कर्म मामले की पीड़िता को सोनिया गांधी ने दिया आश्वासन, बोलीं-बेटा आप परेशान मत हो, हम आपको न्याय दिलाएंगे

उन्नाव दुष्कर्म मामले की पीड़िता को सोनिया गांधी ने दिया आश्वासन, बोलीं-बेटा...

राहुल गांधी कुलदीप सेंगर की सजा सस्पेंड होने पर भड़के, बोले-बलात्कारियों को ज़मानत और पीड़िता के साथ अपराधियों सा व्यवहार, ये कैसा न्याय है?

राहुल गांधी कुलदीप सेंगर की सजा सस्पेंड होने पर भड़के, बोले-बलात्कारियों को...

Unnao Rape Case : सोनिया गांधी के आवास पर पहुंची रेप पीड़िता, कहा- मैं उनसे मिलता चाहती हूं

Unnao Rape Case : सोनिया गांधी के आवास पर पहुंची रेप पीड़िता,...

एक जनवरी 2026 से बदल जाएगा ट्रेनों का टाइम, रेलवे की नई समय सारिणी जारी , देखें लिस्ट…

एक जनवरी 2026 से बदल जाएगा ट्रेनों का टाइम, रेलवे की नई...