चलते शो के बीच प्रिंस नरूला और एल्विश यादव में हुआ झगड़ा, एक-दूस रे को मारने के लिए...

एमटीवी के रिएलिटी शो रोडीज 20 के ऑडिशन राउंड के बाद अब जर्नी की शुरुआत हो चुकी है. इस बार चारों गैंगलीडर्स प्रिंस नरूला (Prince Narula) , एल्विश यादव (Elvish Yadav), नेहा धूपिया (Neha Dhupia) और रिया चक्रवर्ती नजर आएंगे. अब फील्ड पर सब गैंग्स लीडर्स अपनी टीम के साथ नजर आएंगे. शो के पहले ही दिन अब बड़ा बवाल हो गया है. शो से एक वीडियो सामने आई है. इसमें एल्विश यादव और प्रिंस नरूला के बीच झगड़ा देखने को मिल रहा है.

वीडियो में एल्विश यादव और प्रिंस नरूला दोनों एक-दूसरे को मारने-पीटने की धमकी भी दे रहे हैं. वीडियो में दोनों अपने रोडीज के साथ ग्राउंड पर होते हैं. प्रिंस और एल्विश के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे पर पर्सनल अटैक करना भी शुरू कर दिया है. ये एपिसोड 22 फरवरी 2025 को ऑन एयर होगा.

वीडियो में एल्विश प्रिंस को कहते हुए नजर आते हैं कि संभालों अपना टाइम भाई, जिस पर प्रिंस कहते हैं कि संभाला हुआ है. जिसके बाद एल्विश कहते हैं कि हमारा तो टाइम चल रहा है. प्रिंस इसके जवाब में कहते हैं कि हमारा भी चल रहा है. इसके बाद प्रिंस कहते हैं कि पिछले 10 साल से चलता आ रहा है.

Height difference between #ElvishYadav & Prince Narula, yeah Prince won multiple reality shows & had fan following before the advent of social media. Look how Elvish is aware of the people targeting him with the false accusations of snake venom. #Roadies pic.twitter.com/dOB5sGLv5e

