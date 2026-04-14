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शादी की 9वीं सालगिरह पर प्रिया सचदेव ने अपने दिवंगत पति को किया याद, सोशल मीडिया पर शेयर की अनदेखी फोटो

प्रिया सचदेव कपूर ने अपनी शादी की नौवीं सालगिरह पर अपने दिवंगत पति और बिजनेसमैन संजय कपूर को एक इमोशनल सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए याद किया। उनके बिना अपनी पहली सालगिरह मनाने के लिए प्रिया ने शादी की कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर कीं साथ ही प्यार, यादों और उनके बीच के गहरे रिश्ते के बारे में एक दिल को छू लेने वाला मैसेज भी लिखा।

By Satish Singh 
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नई दिल्ली। प्रिया सचदेव कपूर ने अपनी शादी की नौवीं सालगिरह पर अपने दिवंगत पति और बिजनेसमैन संजय कपूर को एक इमोशनल सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए याद किया। उनके बिना अपनी पहली सालगिरह मनाने के लिए प्रिया ने शादी की कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर कीं साथ ही प्यार, यादों और उनके बीच के गहरे रिश्ते के बारे में एक दिल को छू लेने वाला मैसेज भी लिखा। प्रिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी पारंपरिक पंजाबी शादी की पुरानी तस्वीरें शेयर कीं और संजय के साथ बिताए खुशी भरे दिनों को भी याद किया। तस्वीरों में वह लाल और सुनहरे रंग के भारी कढ़ाई वाले आउटफिट में नज़र आ रही थीं, जबकि संजय ने गुलाबी पगड़ी के साथ सफ़ेद कुर्ता-पायजामा पहना हुआ था। प्रिया ने सालगिरह पर एक इमोशनल नोट लिखा, जिसमें उन्होंने याद किया कि पिछले साल अपनी आठवीं सालगिरह पर उन्होंने संजय के दोस्तों के साथ कैसे जश्न मनाया था।

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सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए प्रिया सचदेव कपूर पिछले साल हमारी आठवीं सालगिरह पर हमने तुम्हारे दोस्तों के साथ जश्न मनाया था। वह बहुत शोर-शराबे वाला, प्यार भरा और हंसी-मज़ाक से भरा दिन था। तुमने मेरी तरफ देखकर कहा था कि तुम चाहते हो कि हम अगले सात जन्मों तक साथ रहें। मैं तुम्हारी इस बात को हमेशा याद रखूंगी। उन्होंने एक हाथ से लिखा हुआ नोट भी शेयर किया, जो संजय ने उन्हें उनकी सातवीं सालगिरह पर तोहफ़े में दिया था। इसे सबसे कीमती तोहफ़ा बताते हुए, प्रिया ने कहा कि उस खत का हर शब्द आज भी उनके दिल के बहुत करीब है। बता दे कि संजय कपूर का निधन 12 जून 2025 को यूनाइटेड किंगडम के लंदन में पोलो खेलते समय दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। उन्होंने 2017 में प्रिया से शादी की थी और इस कपल का एक बेटा है, जिसका नाम अज़ारियस है। इसके अलावा उन्होने पहली शादी अभिनेत्री करिश्मा कपूर से की थी, जिनसे दो बच्चे समायरा और कियान है।

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