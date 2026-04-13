ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर ने गायिका आशा भोसले को दिल से दी श्रद्धांजलि, दोनों ने 2006 में एक साथ गाया था गाना

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर ब्रेट ली ने संगीत की दुनिया की मशहूर हस्ती आशा भोसले को दिल से श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने उन दिनों को याद किया जब उन्होंने आशा भोसले के साथ मिलकर यू आर द वन नाम का एक डुएट गाना गाया था। ब्रेट ली ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर आशा भोसले के साथ की कई तस्वीरें शेयर कीं और उन्हें याद किया। उन्होंने लिखा कि मुझे 2006 में आशा भोसले के साथ यू आर द वन फॉर मी गाना लिखने और रिकॉर्ड करने का सौभाग्य मिला था। यह एक ऐसी बात है जिसके लिए मैं हमेशा उनका बहुत आभारी रहूंगा। जो बात मेरे दिल में सबसे ज़्यादा बस गई, वह सिर्फ़ उनकी ज़बरदस्त प्रतिभा ही नहीं, बल्कि उनका दयालु और विनम्र स्वभाव था। जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में इतनी सारी उपलब्धियां हासिल की थीं, वह कितनी गर्मजोशी और उदारता के साथ पेश आती थीं।

आशा भोसले के परिवार और दोस्तों के प्रति अपना समर्थन जताते हुए पूर्व तेज़ गेंदबाज़ ब्रेट ली ने कहा कि इस मुश्किल समय में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और दोस्तों के साथ हैं। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानता हूं कि मुझे इतनी खास इंसान के साथ कुछ पल बिताने का मौका मिला। इसमें कोई शक नहीं कि उनकी विरासत आने वाली कई पीढ़ियों तक ज़िंदा रहेगी। आशा एंड फ्रेंड्स एल्बम के यू आर द वन फॉर मी गाने में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर ब्रेट ली ने भारत की मेलोडी क्वीन आशा भोसले के साथ मिलकर हिंदी में गाने गाए थे। इस गाने में उन्हें यह गाते हुए सुना जा सकता है, हां मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारा ही रहूंगा,” जिसने संगीत और क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया था। अपनी आत्मकथा माई लाइफ़ में ब्रेट ली ने आशा भोसले को भारतीय संगीत की अरेथा फ्रैंकलिन बताया है। इस म्यूज़िक वीडियो को 2006 में शूट किया गया था, जब ब्रेट ली चैंपियंस ट्रॉफ़ी के लिए भारत आए हुए थे। अपने इस दौरे के दौरान एक म्यूज़िक लेबल ने उनसे संपर्क किया था। यह एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का हिस्सा था, जिसके तहत आशा एंड फ्रेंड्स एल्बम के लिए दुनिया भर के कलाकारों को एक साथ लाया गया था। आशा भोसले का रविवार को निधन हो गया। वह 92 साल की थीं।