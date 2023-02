Priyanka Chopra ‘Citadel’: प्रियंका चोपड़ा जोनास ने जारी किया ‘सिटाडेल’ की पहली झलक, इस  भूमिका में एक्शन करती नजर आयी एक्ट्रेस

Priyanka Chopra ‘Citadel’: ग्लोबल स्टार एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा-जोनास ने हाल ही में upcoming web series “The Citadel” में अपने किरदार की कई तस्वीरें शेयर कर अपने फैंस की उत्सुकता बढ़ा दी है। Bollywood and Hollywood एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की अपकमिंग विदेशी सीरीज सिटाडेल का first look आउट हो गया है। श्रृंखला का प्रीमियर 28 अप्रैल को होगा। प्रत्येक एपिसोड 26 मई से प्रत्येक शुक्रवार को साप्ताहिक रूप से रिलीज़ किया जाएगा। प्रियंका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से तस्वीरें शेयर की हैं। एक्ट्रेस की इन फोटोज को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि प्रियंका इस बार जबरदस्त action scene करती नजर आएंगी।

अमेज़ॅन सीरीज में richard madden और प्रियंका चोपड़ा जोनास जासूस की भूमिका निभाने वाले हैं, जो एक जासूसी संगठन, जो किसी भी देश के प्रति निष्ठा नहीं रखता है, के लिए काम करते हैं, जिसका नाम सिटाडेल हैं। इस हाई-कॉन्सेप्ट, action packed spy thriller, जासूसी संगठन को कुछ ताकते ख़तम कर देते हैं, सीरीज एजेंसी के पतन के बाद सेट है, जब दो एजेंट मिल कर वापस अपना ग्रुप खड़ा करते हैं, प्रॉब्लम सिर्फ एक ही उनकी यादशत चली गई हैं।

सिटाडेल एक छह-एपिसोड की सीरीज हैं, और इस सीरीज को सिर्फ इंग्लिश में नहीं बनाया जा रहा, बल्कि इसे हिंदी में भी बनाया जा रहा हैं, जिसमें वरुण धवन और सामंथा रुथ प्रभु लीड रोल में होंगे, राज और डीके इस डायरेक्ट कर रहे हैं।