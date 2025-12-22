  1. हिन्दी समाचार
  2. बॉलीवुड
  3. प्रियंका को करवा चौथ पर नहीं दिखा चांद, तो निक जोनस ने बादलों के पार ले जाकर तुड़वाया व्रत

प्रियंका को करवा चौथ पर नहीं दिखा चांद, तो निक जोनस ने बादलों के पार ले जाकर तुड़वाया व्रत

बॉलीवुड से हॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाने वाली दिग्गज अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जो अपने विदेशी पति संग बॉन्ड को लेकर चर्चाओं में बनी रहती  हैं।  प्रियंका चोपड़ा और उनके पति निक जोनस अपने रोमांटिक किस्सों को लेकर खबरों में छाए रहते हैं. कपल अक्सर ही अपनी रोमांटिक तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं, जिसे लोग खूब पसंद करते हैं। वहीं हाल ही में प्रियंका ने एक बहुत ही रोमांटिक स्टोरी अपने फैंस के साथ शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि जब करवाचौथ पर उन्हें बादलों के चलते चांद नहीं दिखा तो पति निक ने अपने प्लेन के जरिए उनका आसमान में व्रत तोड़ा था। जिसे सुनने के बाद फैंस हैरान हो गए। आइए जानते हैं पूरी  कहानी कहाँ और क्या कुछ प्रियंका ने कहा

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

बॉलीवुड से हॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाने वाली दिग्गज अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जो अपने विदेशी पति संग बॉन्ड को लेकर चर्चाओं में बनी रहती  हैं।  प्रियंका चोपड़ा और उनके पति निक जोनस अपने रोमांटिक किस्सों को लेकर खबरों में छाए रहते हैं. कपल अक्सर ही अपनी रोमांटिक तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं, जिसे लोग खूब पसंद करते हैं। वहीं हाल ही में प्रियंका ने एक बहुत ही रोमांटिक स्टोरी अपने फैंस के साथ शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि जब करवाचौथ पर उन्हें बादलों के चलते चांद नहीं दिखा तो पति निक ने अपने प्लेन के जरिए उनका आसमान में व्रत तोड़ा था। जिसे सुनने के बाद फैंस हैरान हो गए। आइए जानते हैं पूरी  कहानी कहाँ और क्या कुछ प्रियंका ने कहा

पढ़ें :- 'वाराणसी' से Mahesh Babu का धांसू लुक आउट, राजामौली का सरप्राइज निकला शानदार,

निक जोनस ने ऐसे तुड़वाया था प्रियंका का करवा चौथ व्रत

बता दे कि हाल ही में प्रियंका चोपड़ा कपिल शर्मा के शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो में पहुंची थी।  जिसकी शुरुआत 20 दिसंबर से हो गई है।  इस दौरान उन्होंने कपिल के साथ कई किस्से शेयर किए। इसी बातचीत के दौरान एक्ट्रेस ने बताया कि, ” एक बार वो स्टेडियम में थे कहीं पर और स्टेडियम में शो हो रहा है.बादल थे बारिश आने वाली थी. वहां पर 60 से 70 हजार लोग थे और वो शो किए जा रहे थे. 10-11 बज गए और चांद दिख ही नहीं रहा था. तो ये बहुत रोमांटिक चीज है. वो अपने प्लेन में मुझे बादलों के ऊपर लेकर गए और वहां पर हमने व्रत तोड़ा।

फैंस ने प्रियंका की बातें सुन जताई खुशी

एक्ट्रेस के इस रोमांटिक किस्से को सुनकर कपिल काफी हैरान हो गए थे और उन्होंने पूछा कि, “बादलों में व्रत खोला”. जिसके बाद एक्ट्रेस ने कहा, “हां बादलों में”. वहीं, एक्ट्रेस के इस किस्से का एक क्लिप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग निक की खूब तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ” लोगों ने उसे अपने पार्टनर के तौर पर 10 साल छोटे आदमी को चुनने के लिए उसका मजाक बनाया था, लेकिन वह बिल्कुल सही थी और असल में मज़ाक उन लोगों पर हुआ जो हंसे थे. दूसरे यूजर ने लिखा, ” निक जीजू सेटिंग स्टैंडर्ड इन आसमान. तीसरे यूजर ने लिखा, ” निक जीजू ने स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा कर दिया. एक और यूजर ने लिखा, “वह हर महिला की फैंटसी दुनिया को जी रही है”.

पढ़ें :- निर्देशक एसएस राजामौली के फिल्म ग्लोब ट्रॉटर में अभिनेत्री श्रुति हासन ने एक गाने में दी अपनी आवाज

वहीं अगर प्रियंका के वर्क फ्रंट की बात करें तो जल्द ही एक्ट्रेस एसएस राजमौली की फिल्म में  दिखाई देंगी। इसके साथ ही कई और बड़े प्रोजेक्ट प्रियंका के हाथ लगने वाले हैं।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

उर्फी जावेद के साथ मुंबई में क्या हुआ? बहन के साथ सुबह 5 बजे पहुंची Police Station

उर्फी जावेद के साथ मुंबई में क्या हुआ? बहन के साथ सुबह...

‘धुरंधर’ का बॉक्स ऑफिस पर नया बेंचमार्क, तीसरे वीकेंड पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी, इनको पछाड़कर रचा इतिहास

‘धुरंधर’ का बॉक्स ऑफिस पर नया बेंचमार्क, तीसरे वीकेंड पर सबसे ज्यादा...

हनी सिंह का नया गाना 'आदत'रिलीज, वाणी कपूर के साथ सिंगर ने किया शानदार डांस

हनी सिंह का नया गाना 'आदत'रिलीज, वाणी कपूर के साथ सिंगर ने...

VIDEO: पश्चिम बंगाल में भक्ति गीत गाते समय मशहूर भजन गायिका लग्नजिता चक्रवर्ती पर हुआ हमला, आरोपी महबूब मलिक गिरफ्तार

VIDEO: पश्चिम बंगाल में भक्ति गीत गाते समय मशहूर भजन गायिका लग्नजिता...

VIDEO: अजय देवगन फिल्म द्श्यम-3 में फिर दिखेंगे विजय सलगांवकर के रूप में, 2026 में इस दिन को होगी रिलीज

VIDEO: अजय देवगन फिल्म द्श्यम-3 में फिर दिखेंगे विजय सलगांवकर के रूप...

फिल्म 'आवारापन 2' के एक्शन सीन के दौरान घायल हुए इमरान हाशमी, सर्जरी के बाद सामने आई फोटो

फिल्म 'आवारापन 2' के एक्शन सीन के दौरान घायल हुए इमरान हाशमी,...