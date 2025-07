प्रियंका गांधी बोलीं- भाजपा ने छत्तीसगढ़ के सारे जंगल अडानी को सौंपे, ये बात बाहर न आए इसलिए भूपेश बघेल के बेटे की हुई गिरफ्तारी

Priyanka Gandhi's reaction on the arrest of Chaitanya Baghel: ईडी ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ में करीब 2161 करोड़ रुपये के कथित शराब घोटाले के मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को गिरफ्तार किया था। चैतन्य बघेल के खिलाफ यह कार्रवाई उनके जन्मदिन पर की गयी। जिसके बाद कांग्रेस इसको लेकर भाजपा सरकार बदले की कार्रवाई का आरोप लगा रही है। इसी कड़ी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला है।