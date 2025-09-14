Protest Against IND vs PAK Match: मुंबई में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने सिंदूर के साथ भारत-पाक मैच का किया विरोध

Protest Against IND vs PAK Match: एसीसी मेंस एशिया कप 2025 में आज यानी 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच एक हाईवोल्टेज मुकाबला खेला जाना है। लेकिन, इस मैच को लेकर देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और लोगों से मैच न देखने की अपील की जा रही है। महाराष्ट्र में पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना (यूबीटी) की महिला कार्यकर्ताओं ने रविवार को सड़क पर उतरकर इस मैच के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

दरअसल, शिवसेना ने पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने पर आपत्ति जतायी है। पार्टी ने इस मैच के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कल कहा था कि शिवसेना (यूबीटी) की महिला कार्यकर्ता महाराष्ट्र में सड़कों पर उतरेंगी और हर घर से प्रधानमंत्री मोदी को सिंदूर भेजेंगी। इसी कड़ी में पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने एशिया कप 2025 में आज होने वाले भारत-पाकिस्तान मैच के विरोध में मुंबई में ‘सिंदूर’ के साथ विरोध प्रदर्शन किया।

इस दौरान विरोध प्रदर्शन में शामिल शिवसेना (यूबीटी) नेता आनंद दुबे ने कहा, “22 अप्रैल को पहलगाम में जिस तरह हमारे लोगों की हत्या की गई, उसे हम कभी नहीं भूलेंगे। पाकिस्तान, जो आतंकवाद का केंद्र है, हम उसके साथ क्रिकेट क्यों खेलें? जब प्रधानमंत्री ने कहा कि खून और पानी साथ-साथ नहीं बह सकते, तो क्रिकेट और खून साथ-साथ क्यों चलें? हम विरोध स्वरूप प्रधानमंत्री मोदी को सिंदूर और पैसे भेजेंगे, और इसीलिए कई लोग और माताएँ हमारे विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई हैं।”