लोक निर्माण विभाग के बाबू को ठेकेदार ने कार्यालय में जमकर पीटा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

मैनपुरी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में लोक निर्माण विभाग (PWD) के कार्यालय में घुसकर एक ठेकेदार ने बाबू की जमकर पिटाई कर दी। इससे कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों ने बीच बचाव किया। वहीं, बाबू की पिटाई करने के बाद ठेकेदार मौके से फरार हो गया। वहीं, मारपीट की वीडियो सोशल मीडया पर खूब वायरल हो रही है।

मैनपुरी के PWD कार्यालय में बुधवार को एक ठेकेदार ने बड़े बाबू को कुर्सी से खींचकर पीटना शुरू कर दिया। अधिशासी अभियंता निर्माण खंड तृतीय के कार्यालय में तैनात बडे़ बाबू बबलू कुमार बुधवार की शाम को विभागीय कार्य कर रहे थे। इसी दौरान वहां राधा रमन रोड आवास विकास का रहने वाला ठेकेदार आ गया और बिल भुगतान के बारे में पूछने लगा। इस दौरान बबलू ने कहा कि बिल अंतर की जांच के लिए अवर अभियंता के पास है। इतना सुनते ही ठेकेदार बौखला गया और बबलू को जातिसूचक गालियां देते हुए ​पिटाई शुरू कर दी।

वहीं, बाबू ने विरोध किया तो उन्हें कुर्सी से खींचकर पिटना शुरू कर दिया। कार्यालय में बडे़ बाबू को पिटता देख, अन्य कर्मियों में अफरा तफरी मच गई। साथी कर्मचारियों ने उसे बचाने की कोशिश की और किसी तरह से बबलू को बचाया। वहीं, उक्त घटना के बाद बबलू ने कोतवाली पहुंच कर तहरीर दी। कार्यालय में घुसकर हमला करने वाले ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग की है।