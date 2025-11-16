  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. चुनावी नतीजों पर पुष्पम प्रिया ने उठाए सवाल, कहा-BJP उम्मीदवार के काउंटिंग एजेंट हतप्रभ थे कि जहां से कभी वोट नहीं आया वहां वोट कैसे आ रहा?

चुनावी नतीजों पर पुष्पम प्रिया ने उठाए सवाल, कहा-BJP उम्मीदवार के काउंटिंग एजेंट हतप्रभ थे कि जहां से कभी वोट नहीं आया वहां वोट कैसे आ रहा?

पुष्पम प्रिया ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, दरभंगा में नामांकन के बाद स्थानीय स्तर पर हमें बताया गया कि EVM में महागठबंधन के उमेश सहनी का क्रमांक 6, मेरा अर्थात् पुष्पम प्रिया का 7 और जनसुराज के आर के मिश्रा का 8 नंबर बटन होगा। पर 24 घंटे के अंदर उसे “ऊपर से” बदलकर 5,6,7 कर दिया गया।

By शिव मौर्या 
Updated Date

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में एक बार फिर एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है, जबकि महागठबंधन को चुनाव में बड़ी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि, चुनाव के नतीजों को लेकर विपक्षी दल के नेताओं की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। द प्लूरल्स पार्टी की प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी भी लगातार चुनाव नतीजों को लेकर सवाल उठा रही हैं। अब उन्होंने कहा कि, मतगणना के दौरान स्वयं बीजेपी उम्मीदवार के काउंटिंग एजेंट हतप्रभ थे कि जहां से कभी वोट नहीं आया वहां वोट कैसे आ रहा है?

पढ़ें :- बिहार की नई सरकार में NDA के किस दल से होंगे कितने मंत्री, देखें- संभावित फार्मूला

पुष्पम प्रिया ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, दरभंगा में नामांकन के बाद स्थानीय स्तर पर हमें बताया गया कि EVM में महागठबंधन के उमेश सहनी का क्रमांक 6, मेरा अर्थात् पुष्पम प्रिया का 7 और जनसुराज के आर के मिश्रा का 8 नंबर बटन होगा। पर 24 घंटे के अंदर उसे “ऊपर से” बदलकर 5,6,7 कर दिया गया। मशीन में शायद तय किया जा चुका था कि 6 नंबर के वोट नंबर 2 पर संजय सरावगी को ट्रांसफ़र करने हैं। पर महागठबंधन को 6 नंबर पर रखने से भंडाफोड़ हो जाता।

उन्होंने आगे लिखा, यह जल्दबाज़ी में इनकी पहली तकनीकी चूक थी। मशीन में एक बार ट्रांसफ़र का फॉर्मूला तय हुआ तो बेचारा यह गलती सुधार नहीं पाया कि मुझे अपने हज़ारों नाते-रिश्तेदारों वाले होमटाउन दरभंगा में छोटे-छोटे निर्दलीयों से भी कम वोट आना और मुस्लिम वोटरों वाले बूथ पर रिकॉर्ड वोट बीजेपी उम्मीदवार को मिल जाना राजनीतिक व सांख्यिकीय दोनों रूप से असंभव है। मतगणना के दौरान स्वयं बीजेपी उम्मीदवार के काउंटिंग एजेंट हतप्रभ थे कि जहां से कभी वोट नहीं आया वहां वोट कैसे आ रहा है? पर नियति ने इस बार तय कर लिया है कि इनका पर्दाफ़ाश कर ही देना है। इस बार इन्होंने इतनी गलती की है और मेरे पास हर बूथ पर इतने सबूत हैं कि इनका पोल खुलना तय है।

 

 

पढ़ें :- बिहार के नए मुख्यमंत्री इस दिन लेंगे शपथ, कल CM नीतीश कुमार देंगे इस्तीफा

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

अल-फलाह विश्वविद्यालय की होनी चाहिए जांच- विनोद बंसल प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद

अल-फलाह विश्वविद्यालय की होनी चाहिए जांच- विनोद बंसल प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद

चुनावी नतीजों पर पुष्पम प्रिया ने उठाए सवाल, कहा-BJP उम्मीदवार के काउंटिंग एजेंट हतप्रभ थे कि जहां से कभी वोट नहीं आया वहां वोट कैसे आ रहा?

चुनावी नतीजों पर पुष्पम प्रिया ने उठाए सवाल, कहा-BJP उम्मीदवार के काउंटिंग...

VIDEO-मऊ का विशाल सिंह हुआ ‘लव जिहाद’ का शिकार, सुनैना परवीन ने जबरन धर्मांतरण कर करवा दिया खतना

VIDEO-मऊ का विशाल सिंह हुआ ‘लव जिहाद’ का शिकार, सुनैना परवीन ने...

VIDEO: बहन रोहणी आचार्य के घर छोड़ने के बाद आगबबूला हुए तेज प्रताप यादव, कहा अब चलेगा सुर्दशन चक्र

VIDEO: बहन रोहणी आचार्य के घर छोड़ने के बाद आगबबूला हुए तेज...

रमीज नेमत की पढ़ें क्राइम कुंडली, जिसकी वजह से लालू यादव परिवार में छिड़ा है महासंग्राम

रमीज नेमत की पढ़ें क्राइम कुंडली, जिसकी वजह से लालू यादव परिवार...

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जताया शोक, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जताया शोक, घायलों के शीघ्र स्वस्थ...