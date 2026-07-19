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PV Sindhu : भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने रचा इतिहास, पहली बार जीता जापान ओपन

PV Sindhu wins Japan Open : भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने एक नया इतिहास रच दिया है। उन्होंने रविवार को जापान ओपन में वर्ल्ड नंबर 3 अकाने यामागुची को उनके घरेलू मैदान पर मात दी और अपना पहला जापान ओपन खिताब जीता। इसके साथ ही सिंधु ने 19 महीने से चले आ रहे खिताबी सूखे को खत्म किया।

By Abhimanyu 
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PV Sindhu wins Japan Open : भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने एक नया इतिहास रच दिया है। उन्होंने रविवार को जापान ओपन में वर्ल्ड नंबर 3 अकाने यामागुची को उनके घरेलू मैदान पर मात दी और अपना पहला जापान ओपन खिताब जीता। इसके साथ ही सिंधु ने 19 महीने से चले आ रहे खिताबी सूखे को खत्म किया।

पढ़ें :- Japan Open 2026 : पीवी सिंधू ने वर्ल्ड नंबर 5 खिलाड़ी हान यू को किया पस्त, जापान ओपन के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह

टोक्यो में खेले गए इस मुकाबले की शुरुआती गेम में जापानी खिलाड़ी से पिछड़ने के बाद सिंधु ने वापसी की और 21-14, 21-17 से खिताब अपने नाम किया। दिसंबर 2024 में घरेलू मैदान पर सैयद मोदी इंटरनेशनल खिताब जीतने के बाद, पूर्व वर्ल्ड चैंपियन की यह पहली टूर-लेवल जीत है। यह जीत उनके करियर का पहला ‘सुपर 750 सीरीज़’ का खिताब था और 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीतने के बाद सात सालों में उनकी पहली बड़ी खिताबी जीत थी।

31 साल की सिंधु ने सेमीफ़ाइनल में चोटिल चेन युफ़ेई को हराया था, अपने करियर में 30वीं बार यामागुची का सामना कर रही थीं। यामागुची ने इस साल मलेशिया में एक सेट हारने के बाद मैच छोड़ दिया था, लेकिन सिंधु के ख़िलाफ़ शानदार रिकॉर्ड के साथ इस मुक़ाबले में उतरी थीं; उन्होंने पिछले 10 पूरे हुए मैचों में से 7 जीते थे। हालाँकि, इस टूर्नामेंट के फ़ाइनल में पहली बार खेलते हुए जीत हासिल करके भारतीय खिलाड़ी ने अपनी मामूली बढ़त को 16-14 कर लिया।

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